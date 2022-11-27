https://sputnikarabic.ae/20221127/البنك-المركزي-العراقي-ملتزمون-بالقوانين-الدولية-في-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-1070609355.html
البنك المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البنك المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، إن بلاده ملتزمة بجيمع التعليمات والقوانين الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:44+0000
2022-11-27T21:44+0000
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العراق
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جاء ذلك لدى استقبال اليوم الأحد، جيسي بيكر، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية والوفد المرافق له، وفق بيان للبنك المركزي، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وبحث اللقاء "التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، وتطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف".وأكد مخيف أن البنك المركزي العراقي "ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي "فاتف"، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر".من جهته "أشاد وفد الخزانة الامريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف".
https://sputnikarabic.ae/20220113/خبراء-القرار-الأوروبي-برفع-العراق-من-قائمة-الإرهاب-وغسيل-الأموال-سياسي-1056089544.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
البنك المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، إن بلاده ملتزمة بجيمع التعليمات والقوانين الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك لدى استقبال اليوم الأحد، جيسي بيكر، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية والوفد المرافق له، وفق بيان
للبنك المركزي، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وبحث اللقاء "التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، وتطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف".
وأكد مخيف أن البنك المركزي العراقي "ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي "فاتف"، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر".
من جهته "أشاد وفد الخزانة الامريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي العراقي
في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف".