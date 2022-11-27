https://sputnikarabic.ae/20221127/السودان-يؤكد-استعداده-لري-مليون-فدان-في-العروة-الشتوية-1070586763.html
السودان يؤكد استعداده لري مليون فدان في العروة الشتوية
السودان يؤكد استعداده لري مليون فدان في العروة الشتوية
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، استعداد الوزارة لري مليون فدان خلال العروة الشتوية للموسم الزراعي 22-2023. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:42+0000
2022-11-27T08:42+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال الوزير خلال زيارة ميدانية، أمس السبت، إن حجم الإمداد المائي متوفر بكميات تضمن إنجاح الموسم الشتوي.وأضاف منصور أن مناسيب الري بالقنوات والمواجر المختلفة في شرق وغرب المناقل كافية لتأمين الموسم الشتوي.ووجّه الوزير بالتعامل بحزم لمنع التعديات والزراعة خارج الدورة الزراعية، سعيا لاستقرار ونجاح الموسم، كما طالب المزارعين والإدارات الزراعية بالعمل على إيقاف التعديات على منظمات الري بالمشاريع.كما طالب الإدارات الزراعية بتحديد المساحات المراد زراعتها هذا الموسم، مشيراً إلى ري 80% من المساحة المزروعة، ري أول وثاني.بدوره، قال مدير عام عمليات الري المهندس مستشار قسم الله خلف، إن مناسيب الري مستقرة، لافتًا إلى أن الموسم لن يواجه مشاكل عطش لكفاية الإمداد المائي هذا الموسم.
https://sputnikarabic.ae/20220818/السودان-توقف-حركة-الصادرات-والواردات-الزراعية-في-ميناء-بورتسودان-1066560975.html
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أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السودان يؤكد استعداده لري مليون فدان في العروة الشتوية
08:42 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 27.11.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، استعداد الوزارة لري مليون فدان خلال العروة الشتوية للموسم الزراعي 22-2023.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال
الوزير خلال زيارة ميدانية، أمس السبت، إن حجم الإمداد المائي متوفر بكميات تضمن إنجاح الموسم الشتوي.
وأضاف منصور أن مناسيب الري بالقنوات والمواجر المختلفة في شرق وغرب المناقل كافية لتأمين الموسم الشتوي.
ووجّه الوزير بالتعامل بحزم لمنع التعديات
والزراعة خارج الدورة الزراعية، سعيا لاستقرار ونجاح الموسم، كما طالب المزارعين والإدارات الزراعية بالعمل على إيقاف التعديات على منظمات الري بالمشاريع.
كما طالب الإدارات الزراعية بتحديد المساحات المراد زراعتها
هذا الموسم، مشيراً إلى ري 80% من المساحة المزروعة، ري أول وثاني.
بدوره، قال مدير عام عمليات الري المهندس مستشار قسم الله خلف، إن مناسيب الري مستقرة، لافتًا إلى أن الموسم لن يواجه مشاكل عطش لكفاية الإمداد المائي هذا الموسم.