https://sputnikarabic.ae/20221127/انفجار-ضخم-وإطلاق-نار-بالقرب-من-القصر-الرئاسي-الصومالي-بالعاصمة-مقدشيو--1070605769.html
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
وقع انفجار ضخم وإطلاق نيران كثيفة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقديشو. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T18:33+0000
2022-11-27T18:33+0000
2022-11-27T18:41+0000
الصومال
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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي يتواجد فيه مسؤولون حكوميون.وذكرت وسائل إعلام صومالية بينها "هيران"، أنه "سُمع دوي انفجار وطلقات نارية في منطقة [كهف جيلاكوف] وفندق [فيلا رويز] في العاصمة مقديشو، وهي واحدة من أكثر المناطق حراسة مشددة".وقال شهود عيان لصحيفة "هيران"، إن "قوات الأمن الحكومية وصلت إلى مكان الهجوم، ولكن غير معروف حتى اللحظة طبيعة الضحايا إن وجد".ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على تويتر: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز".ويأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
18:33 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 27.11.2022) تابعنا عبر
وقع انفجار ضخم وإطلاق نيران كثيفة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقديشو.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي يتواجد فيه مسؤولون حكوميون.
وذكرت وسائل إعلام صومالية بينها "هيران"، أنه "سُمع دوي انفجار وطلقات نارية في منطقة [كهف جيلاكوف] وفندق [فيلا رويز] في العاصمة مقديشو، وهي واحدة من أكثر المناطق حراسة مشددة".
وقال شهود عيان لصحيفة "هيران"، إن "قوات الأمن الحكومية وصلت إلى مكان الهجوم، ولكن غير معروف حتى اللحظة طبيعة الضحايا إن وجد".
ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على تويتر: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز".
ويأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.