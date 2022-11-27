عربي
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
https://sputnikarabic.ae/20221127/انفجار-ضخم-وإطلاق-نار-بالقرب-من-القصر-الرئاسي-الصومالي-بالعاصمة-مقدشيو--1070605769.html
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
وقع انفجار ضخم وإطلاق نيران كثيفة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقديشو. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T18:33+0000
2022-11-27T18:41+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي يتواجد فيه مسؤولون حكوميون.وذكرت وسائل إعلام صومالية بينها "هيران"، أنه "سُمع دوي انفجار وطلقات نارية في منطقة [كهف جيلاكوف] وفندق [فيلا رويز] في العاصمة مقديشو، وهي واحدة من أكثر المناطق حراسة مشددة".وقال شهود عيان لصحيفة "هيران"، إن "قوات الأمن الحكومية وصلت إلى مكان الهجوم، ولكن غير معروف حتى اللحظة طبيعة الضحايا إن وجد".ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على تويتر: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز".ويأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048852749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6720112d948beccef08b714a08db812.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال
الصومال

انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو

18:33 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 27.11.2022)
© AFP 2022شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
وقع انفجار ضخم وإطلاق نيران كثيفة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقديشو.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحي جماعة "الشباب" الإرهابية هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي يتواجد فيه مسؤولون حكوميون.
وذكرت وسائل إعلام صومالية بينها "هيران"، أنه "سُمع دوي انفجار وطلقات نارية في منطقة [كهف جيلاكوف] وفندق [فيلا رويز] في العاصمة مقديشو، وهي واحدة من أكثر المناطق حراسة مشددة".
وقال شهود عيان لصحيفة "هيران"، إن "قوات الأمن الحكومية وصلت إلى مكان الهجوم، ولكن غير معروف حتى اللحظة طبيعة الضحايا إن وجد".
ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على تويتر: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز".
ويأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала