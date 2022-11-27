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https://sputnikarabic.ae/20221127/طهران-تعتبر-لقاء-السيسي-وأردوغان-تطورا-يثير-الأمل-والتفاؤل-وتعلن-عن-لقاء-إيراني-سعودي-قريبا-1070608971.html
طهران تعتبر لقاء السيسي وأردوغان تطورا يثير الأمل والتفاؤل وتعلن عن لقاء إيراني سعودي قريبا
طهران تعتبر لقاء السيسي وأردوغان تطورا يثير الأمل والتفاؤل وتعلن عن لقاء إيراني سعودي قريبا
اعتبرت إيران، اليوم الأحد، "لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، "تطور يثير الأمل والتفاؤل". 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T21:24+0000
2022-11-27T21:24+0000
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رجب طيب أردوغان
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وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، إن "لقاء السيسي وأردوغان في الدوحة وبحضور أمير قطر، تطور يثير الأمل والتفاؤل بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة والتعاون بين البلدان الإسلامية"، مؤكدا أن "إيران والسعودية أيضا ستجتمعان قريبا".والتقى الرئيسان المصري والتركي، الأسبوع الماضي، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.وأكد أردوغان، في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، مضيفا: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".
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أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, قطر, أخبار قطر اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان
أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, قطر, أخبار قطر اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان

طهران تعتبر لقاء السيسي وأردوغان تطورا يثير الأمل والتفاؤل وتعلن عن لقاء إيراني سعودي قريبا

21:24 GMT 27.11.2022
© AP Photoالحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo
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اعتبرت إيران، اليوم الأحد، "لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، "تطور يثير الأمل والتفاؤل".
وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، إن "لقاء السيسي وأردوغان في الدوحة وبحضور أمير قطر، تطور يثير الأمل والتفاؤل بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة والتعاون بين البلدان الإسلامية"، مؤكدا أن "إيران والسعودية أيضا ستجتمعان قريبا".
والتقى الرئيسان المصري والتركي، الأسبوع الماضي، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأكد أردوغان، في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، مضيفا: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".
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