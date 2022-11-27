https://sputnikarabic.ae/20221127/مصر-تعلن-تصدير-نحو-8-ملايين-طن-من-الغاز-الطبيعي-المسال-و90-منها-لأسواق-الاتحاد-الأوروبي-1070593452.html

مصر تعلن تصدير نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال و90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي

مصر تعلن تصدير نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال و90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، اليوم الأحد، أن بلاده صدّرت نحو 7 ملايين طن من الغاز ‏الطبيعي المسال العام الماضي، 80 في المئة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأكد خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر من تنظيم مؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز"، أن "مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز الطبيعي، في ظل الأزمات الحالية"، وفقا لبيان رسمي من وزارة البترول المصرية.كما استعرض الملا "فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، التي نبعت من رؤية تبنتها الوزارة في عام 2016 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة".وأضاف مبينا أنه "كان من ضمن الأهداف الاستفادة من موقع مصر وموارد الغاز والبنية التحتية لديها، من مصانع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره، وهذا لم يتحقق إلا بعودة الاستقرار والاستثمار بقطاع النفط، وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم، وهو ما حدث وتحولت الفكرة إلى واقع مع توافر الدعم السياسي".وأوضح أن "الخطوة جاءت بعد التواصل مع الدول المجاورة بمنطقة شرق المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنطقة، وتأمين جانب من إمدادات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ما تسعى إليه مصر حاليا من خلال مصانع الإسالة في إدكو ودمياط والغاز المكتشف بالمنطقة".وأشار إلى أن "منتدى غاز شرق المتوسط كان سباقا في نشأته وموضوعاته؛ إذ أثبتت التحديات العالمية مؤخرا أهميته، ولا سيما مع تبنيه تعاونًا مثمرًا بين دول شرق المتوسط؛ ما جعلها قبلة للاتحاد الأوروبي لتأمين جانب من إمداداته من الغاز".وتابع وزير البترول المصري، طارق الملا، أن "هذه الجهود جعلت مصر أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي لأسواق أوروبا".

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