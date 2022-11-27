https://sputnikarabic.ae/20221127/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تتخذ-مجموعة-من-التدابير-لمساعدة-أرمينيا--1070604933.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتخذ مجموعة من التدابير لمساعدة أرمينيا

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتخذ مجموعة من التدابير لمساعدة أرمينيا

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة اقترحت مجموعة كاملة من التدابير لمساعدة أرمينيا، بما في ذلك إرسال بعثة إلى الحدود مع... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T18:00+0000

2022-11-27T18:00+0000

2022-11-27T18:00+0000

العالم

الأمن الجماعي

أرمينيا

مساعدات

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وقال زاس في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، اليوم الأحد "الوضع ليس بسيطًا، ففي المقام الأول على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، تحدث مناوشات هناك بشكل شبه يومي. وبصفة عامة، فإن مجموعة التدابير التي اقترحتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي كمساعدة لأرمينيا - هناك تدابير مختلفة: سياسية ودبلوماسية وعسكرية، بما في ذلك إرسال بعثة إلى هذه الحدود، والتي ستقيم الوضع بشكل واقعي - وجدت عموما دعما من جميع الدول".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن محاولات تفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تزال وستظل مستمرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بنية المنظمة فعالة رغم ما قد يثور بداخلها من خلافات بين بعض الأعضاء.وقال بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "لطالما كانت هناك محاولات لتفكيك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستستمر تلك المحاولات، لكننا نرى الآن على الأقل أنه على الرغم من جميع الخلافات والتناقضات المحتملة بين الدول الأعضاء، أثبتت بنية المنظمة مدى فعاليتها وملاءمتها".

https://sputnikarabic.ae/20221127/بيسكوف-محاولات-تفكيك-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-مستمرة-ولكن-بنيتها-فعالة-1070595419.html

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