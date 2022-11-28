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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/أعمال-شغب-في-بروكسل-واعتقال-العشرات-بسبب-مباراة-بلجيكا-والمغرب-في-كأس-العالم-1070610309.html
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم
اندلعت أعمال شغب في بروكسل واعتقل 10 أشخاص على الأقل، بعد فوز المغرب على بلجيكا 2-0 في مونديال قطر، أمس الأحد. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T00:48+0000
2022-11-28T00:48+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار بلجيكا اليوم
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أخبار المغرب اليوم
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أضرم عشرات الأشخاص النار في حاويات قمامة وألقوا حجارة على مركبات في وسط بروكسل يوم الأحد بعد خسارة بلجيكا.وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وسقط ضحايا.وأشارت تقارير إلى أن عشرات الاعتقالات الإدارية حدثت وسط أعمال الشغب.من ناحية أخرى، وردت أنباء عن تعطل وسائل النقل في بلجيكا وسط أعمال الشغب يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
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أخبار بلجيكا اليوم, منتخب بلجيكا, أخبار المغرب اليوم
أخبار بلجيكا اليوم, منتخب بلجيكا, أخبار المغرب اليوم

أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم

00:48 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertأعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم، الأحد، 27 نوفمبر 2022
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم، الأحد، 27 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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اندلعت أعمال شغب في بروكسل واعتقل 10 أشخاص على الأقل، بعد فوز المغرب على بلجيكا 2-0 في مونديال قطر، أمس الأحد.
أضرم عشرات الأشخاص النار في حاويات قمامة وألقوا حجارة على مركبات في وسط بروكسل يوم الأحد بعد خسارة بلجيكا.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وسقط ضحايا.
وأشارت تقارير إلى أن عشرات الاعتقالات الإدارية حدثت وسط أعمال الشغب.
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
المغرب يفوز على بلجيكا (2–0) في كأس العالم قطر 2022
أمس, 15:35 GMT
من ناحية أخرى، وردت أنباء عن تعطل وسائل النقل في بلجيكا وسط أعمال الشغب يوم الأحد.
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