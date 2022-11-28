https://sputnikarabic.ae/20221128/أعمال-شغب-في-بروكسل-واعتقال-العشرات-بسبب-مباراة-بلجيكا-والمغرب-في-كأس-العالم-1070610309.html
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم
اندلعت أعمال شغب في بروكسل واعتقل 10 أشخاص على الأقل، بعد فوز المغرب على بلجيكا 2-0 في مونديال قطر، أمس الأحد. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T00:48+0000
2022-11-28T00:48+0000
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أضرم عشرات الأشخاص النار في حاويات قمامة وألقوا حجارة على مركبات في وسط بروكسل يوم الأحد بعد خسارة بلجيكا.وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وسقط ضحايا.وأشارت تقارير إلى أن عشرات الاعتقالات الإدارية حدثت وسط أعمال الشغب.من ناحية أخرى، وردت أنباء عن تعطل وسائل النقل في بلجيكا وسط أعمال الشغب يوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20221127/المغرب-يفوز-على-بلجيكا-20-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070600143.html
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أخبار بلجيكا اليوم, منتخب بلجيكا, أخبار المغرب اليوم
أخبار بلجيكا اليوم, منتخب بلجيكا, أخبار المغرب اليوم
أعمال شغب في بروكسل واعتقال العشرات بسبب مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم
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اندلعت أعمال شغب في بروكسل واعتقل 10 أشخاص على الأقل، بعد فوز المغرب على بلجيكا 2-0 في مونديال قطر، أمس الأحد.
أضرم عشرات الأشخاص النار في حاويات قمامة وألقوا حجارة على مركبات في وسط بروكسل يوم الأحد بعد خسارة بلجيكا.
وأشارت تقارير إلى أن عشرات الاعتقالات الإدارية حدثت وسط أعمال الشغب.
من ناحية أخرى، وردت أنباء عن تعطل وسائل النقل في بلجيكا وسط أعمال الشغب يوم الأحد.