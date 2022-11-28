https://sputnikarabic.ae/20221128/إعلام-وفد-رسمي-باكستاني-يصل-إلى-موسكو-للتفاوض-بشأن-إمدادات-النفط--1070627769.html
إعلام: وفد رسمي باكستاني يصل إلى موسكو للتفاوض بشأن إمدادات النفط
إعلام: وفد رسمي باكستاني يصل إلى موسكو للتفاوض بشأن إمدادات النفط
بدأ وفد رسمي باكستاني، اليوم الاثنين، زيارة إلى موسكو تستغرق ثلاثة أيام، للتفاوض مع السلطات الروسية، بشأن إمكانية استيراد النفط الخام بسعر مخفض، والتوافق على... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:05+0000
2022-11-28T13:05+0000
2022-11-28T13:05+0000
روسيا
توريد النفط
باكستان
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نيو دلهي - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، عن متحدث باسم وزارة الطاقة، قوله: "سيناقش الجانبان أيضًا، مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك (إنشاء) خطي أنابيب غاز، يتضمنان خط أنابيب غاز باكستان ستريم (بي إس جي بي) من كراتشي إلى لاهور، والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة؛ وخط أنابيب غاز عابر للحدود، من روسيا إلى باكستان، عبر كازاخستان".وفي وقت سابق، قال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان تجاوزت معارضة الولايات المتحدة لشراء النفط الروسي، وإن إسلام أباد تعتزم إبرام اتفاق مع موسكو، بشروط مماثلة لتلك، التي وافقت عليها الهند.وأدت قيود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مبيعات النفط الروسي، إلى زيادة حادة في الأسعار، ما سمح لروسيا بإعادة توجيه كميات كبيرة من المواد الخام إلى أسواق أخرى.وزادت صادرات النفط الخام من روسيا إلى الهند والصين، ما أدى إلى زيادة الإيرادات؛ رغم أن هاتين الدولتين تشتريان النفط الروسي بأسعار تفضيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-المالية-الباكستاني-يعلن-استعداد-بلاده-لشراء-الوقود-من-روسيا-1069213508.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, توريد النفط, باكستان
روسيا, توريد النفط, باكستان
إعلام: وفد رسمي باكستاني يصل إلى موسكو للتفاوض بشأن إمدادات النفط
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بدأ وفد رسمي باكستاني، اليوم الاثنين، زيارة إلى موسكو تستغرق ثلاثة أيام، للتفاوض مع السلطات الروسية، بشأن إمكانية استيراد النفط الخام بسعر مخفض، والتوافق على آلية الدفع وتكاليف الشحن، وقضايا أخرى.
نيو دلهي - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، عن متحدث باسم وزارة الطاقة، قوله: "سيناقش الجانبان أيضًا، مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك (إنشاء) خطي أنابيب غاز، يتضمنان خط أنابيب غاز باكستان ستريم (بي إس جي بي) من كراتشي إلى لاهور، والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة؛ وخط أنابيب غاز عابر للحدود، من روسيا إلى باكستان، عبر كازاخستان".
وفقًا للمتحدث، سيمثل باكستان وزير الدولة للنفط، مصدق مسعود مالك، ونائب وزير النفط محمد محمود، ومسؤولون آخرون رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارة الباكستانية في موسكو.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان تجاوزت معارضة الولايات المتحدة لشراء النفط الروسي، وإن إسلام أباد تعتزم إبرام اتفاق مع موسكو، بشروط مماثلة لتلك، التي وافقت عليها الهند.
وأدت قيود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مبيعات النفط الروسي، إلى زيادة حادة في الأسعار، ما سمح لروسيا بإعادة توجيه كميات كبيرة من المواد الخام إلى أسواق أخرى.
وزادت صادرات النفط الخام من روسيا إلى الهند والصين، ما أدى إلى زيادة الإيرادات؛ رغم أن هاتين الدولتين تشتريان النفط الروسي بأسعار تفضيلية.