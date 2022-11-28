https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-روسيا-تعيد-توجيه-الاقتصاد-نحو-أسواق-جديدة-والتجارة-الدولية-في-أزمة-1070625882.html
بوتين: روسيا تعيد توجيه الاقتصاد نحو أسواق جديدة والتجارة الدولية في أزمة
بوتين: روسيا تعيد توجيه الاقتصاد نحو أسواق جديدة والتجارة الدولية في أزمة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن التجارة الدولية الآن في أزمة، وروسيا تعيد توجيه الاقتصاد نحو أسواق جديدة. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:23+0000
2022-11-28T12:23+0000
2022-11-28T12:23+0000
روسيا
العلاقات الثنائية
كازاخستان
التجارة العالمية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الثامن عشر للتعاون الأقاليمي بين روسيا وكازاخستان، الذي سيعقد في أورينبورغ: "هذا ملح بشكل خاص الآن، في وقت تعاني فيه التجارة الدولية من أزمة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يتم تنفيذ تدابير واسعة النطاق في روسيا لإعادة توجيه عمليات التصدير والاستيراد إلى أسواق جديدة؛ والعمل جار لتجهيز وتحسين كفاءة ممرات خطوط رئيسية دولية جديدة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.ويذكر أن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، وصل إلى روسيا مساء يوم أمس الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه عقب الانتخابات الرئاسية، التي جرت في البلاد والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.ووفقاً لبيان الخدمة الصحفية الكازاخستانية، فإن توكاييف يزور موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وأن محادثات بين الرئيسين ستجري، اليوم الاثنين، كما سيشارك الرئيسان في منتدى التعاون الأقاليمي بين كازاخستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-وتوكاييف-يعبران-عن-ارتياحهما-لتطور-العلاقات-بين-روسيا-وكازاخستان-1070625577.html
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روسيا, العلاقات الثنائية, كازاخستان, التجارة العالمية
روسيا, العلاقات الثنائية, كازاخستان, التجارة العالمية
بوتين: روسيا تعيد توجيه الاقتصاد نحو أسواق جديدة والتجارة الدولية في أزمة
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن التجارة الدولية الآن في أزمة، وروسيا تعيد توجيه الاقتصاد نحو أسواق جديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الثامن عشر للتعاون الأقاليمي بين روسيا وكازاخستان، الذي سيعقد في أورينبورغ: "هذا ملح بشكل خاص الآن، في وقت تعاني فيه التجارة الدولية من أزمة. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يتم تنفيذ تدابير واسعة النطاق في روسيا لإعادة توجيه عمليات التصدير والاستيراد إلى أسواق جديدة؛ والعمل جار لتجهيز وتحسين كفاءة ممرات خطوط رئيسية دولية جديدة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
ويذكر أن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، وصل إلى روسيا مساء يوم أمس الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه عقب الانتخابات الرئاسية، التي جرت في البلاد والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.
ووفقاً لبيان الخدمة الصحفية الكازاخستانية، فإن توكاييف يزور موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وأن محادثات بين الرئيسين ستجري، اليوم الاثنين، كما سيشارك الرئيسان في منتدى التعاون الأقاليمي بين كازاخستان وروسيا.