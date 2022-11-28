https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-وتوكاييف-يعبران-عن-ارتياحهما-لتطور-العلاقات-بين-روسيا-وكازاخستان-1070625577.html
بوتين وتوكاييف يعبران عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين روسيا وكازاخستان
بوتين وتوكاييف يعبران عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين روسيا وكازاخستان
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم الاثنين في موسكو أن الزيارة الخارجية الرسمية الأولى لتوكاييف إلى... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:10+0000
2022-11-28T12:10+0000
2022-11-28T12:10+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
كازاخستان
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وأوضح بوتين: "بالطبع نلتقي مع رئيس كازاخستان بانتظام، وقد رأينا بعضنا البعض مؤخرًا، ونستخدم دائمًا كل اجتماعاتنا لمناقشة الشؤون الجارية، وأولا وقبل كل شيء بالطبع نحن نتحدث عن الاقتصاد لأن هذا هو أساس كل نجاحاتنا الأخرى في جميع المجالات".وأعرب توكاييف عن شعوره بالرضا عن مسار تطور العلاقات بين كازاخستان وروسيا.وقال توكاييف: "هناك كل الأسباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن الطريقة التي يتطور بها التعاون بين بلدينا، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى التطلع إلى الأمام، ولهذا السبب أتيت إلى هنا".
https://sputnikarabic.ae/20221122/توكاييف-يفوز-في-النتائج-النهائية-لانتخابات-كازاخستان-1070408589.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, كازاخستان
روسيا, فلاديمير بوتين, كازاخستان
بوتين وتوكاييف يعبران عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين روسيا وكازاخستان
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم الاثنين في موسكو أن الزيارة الخارجية الرسمية الأولى لتوكاييف إلى روسيا بعد إعادة انتخابه كرئيس للدولة تؤكد الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين وموسكو تقدر ذلك.
وأوضح بوتين: "بالطبع نلتقي مع رئيس كازاخستان بانتظام، وقد رأينا بعضنا البعض مؤخرًا، ونستخدم دائمًا كل اجتماعاتنا لمناقشة الشؤون الجارية، وأولا وقبل كل شيء بالطبع نحن نتحدث عن الاقتصاد لأن هذا هو أساس كل نجاحاتنا الأخرى في جميع المجالات".
لكن زيارة اليوم لها أهمية خاصة هذه هي الزيارة الأولى بعد إعادة انتخاب قاسم جومارت كيميليفيتش رئيسا لكازاخستان، بهذا المعنى، بالطبع لها معنى رمزي يؤكد الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا ونحن نقدر ذلك تقديرا عاليا.
وأعرب توكاييف عن شعوره بالرضا عن مسار تطور العلاقات بين كازاخستان وروسيا.
وقال توكاييف:
"هناك كل الأسباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن الطريقة التي يتطور بها التعاون بين بلدينا، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى التطلع إلى الأمام، ولهذا السبب أتيت إلى هنا".