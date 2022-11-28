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https://sputnikarabic.ae/20221128/عقيلة-صالح-يعرب-عن-أمله-في-التوافق-قريبا-مع-مجلس-الدولة-بشأن-المناصب-السيادية-في-ليبيا-1070633516.html
عقيلة صالح يعرب عن أمله في التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية في ليبيا
عقيلة صالح يعرب عن أمله في التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية في ليبيا
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، عن أمله في "التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المؤسسات السيادية". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:13+0000
2022-11-28T15:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأكد صالح، في كلمة له خلال زيارة للقاهرة، أن "إجراء الانتخابات الليبية (التشريعية والرئاسية) يتطلب مجموعة من التدابير"، مشيراً إلى أن "مجلس الدولة هو كيان استشاري وليس غرفة ثانية للبرلمان".وأضاف: “أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الخارجية-المصري-يستقبل-رئيس-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-1070624059.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح يعرب عن أمله في التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية في ليبيا

15:13 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSE
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أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، عن أمله في "التوافق قريبا مع مجلس الدولة بشأن المؤسسات السيادية".
وأكد صالح، في كلمة له خلال زيارة للقاهرة، أن "إجراء الانتخابات الليبية (التشريعية والرئاسية) يتطلب مجموعة من التدابير"، مشيراً إلى أن "مجلس الدولة هو كيان استشاري وليس غرفة ثانية للبرلمان".
سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
11:45 GMT
وأضاف: “أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".
وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.
وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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