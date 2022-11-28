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نائب الرئيس التركي يكشف السبب وراء تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل
نائب الرئيس التركي يكشف السبب وراء تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل
كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:54+0000
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وقال أقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا"، وفقا لوكالة "الأناضول".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، يوم الأحد.وقال أردوغان، يوم الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-يقول-إن-السيسي-سعيد-للغاية-إثر-لقائهما-في-قطر-ويؤكد-إمكانية-عودة-العلاقات-مع-سوريا-قريبا-1070606683.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر

نائب الرئيس التركي يكشف السبب وراء تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل

09:54 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANفؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي
فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل.
وقال أقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
أردوغان يقول إنه اجتمع مع السيسي 45 دقيقة في الدوحة ويؤكد إمكانية عودة العلاقات مع سوريا قريبا
أمس, 18:57 GMT

وتابع أقطاي: "تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وقمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، يوم الأحد.
وقال أردوغان، يوم الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
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