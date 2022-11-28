https://sputnikarabic.ae/20221128/وحدتا-طاقة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-توفران-التدفئة-لمدينة-إنيرغودار-1070616235.html
وحدتا طاقة في محطة زابوروجيه النووية توفران التدفئة لمدينة إنيرغودار
وحدتا طاقة في محطة زابوروجيه النووية توفران التدفئة لمدينة إنيرغودار
أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أنه تم تحويل وحدتي طاقة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى وضع "الإغلاق... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:31+0000
2022-11-28T09:31+0000
2022-11-28T09:31+0000
أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كارتشا عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن، هذا يعني أن مفاعلين يعملان وفقا لما يسمى بوضع الإغلاق الساخن، حيث يتم نقل الحرارة، ويتم توفير الحرارة لنظام إمداد التدفئة في مدينة إنيرغودار، بالطبع، درجة الحرارة ليست كما هو مرغوب به، يقوم الموظفون النوويون بعمل كل ما في وسعهم في هذه الظروف".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتؤكد وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة؛ كما أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار التي تضم محطة زابوروجيه النووية والمناطق المحاذية للمحطة، بشكل منتظم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وحدتا طاقة في محطة زابوروجيه النووية توفران التدفئة لمدينة إنيرغودار
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أعلن مستشار المدير العام لشركة "روس اينيرغو اتوم"، رينات كارتشا، اليوم الاثنين، أنه تم تحويل وحدتي طاقة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى وضع "الإغلاق الساخن"، حيث يتم توفير الحرارة المتولدة لنظام إمداد التدفئة في مدينة إنيرغودار.
موسكو - سبوتنيك. وقال كارتشا عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الآن، هذا يعني أن مفاعلين يعملان وفقا لما يسمى بوضع الإغلاق الساخن، حيث يتم نقل الحرارة، ويتم توفير الحرارة لنظام إمداد التدفئة في مدينة إنيرغودار، بالطبع، درجة الحرارة ليست كما هو مرغوب به، يقوم الموظفون النوويون بعمل كل ما في وسعهم في هذه الظروف".
وتقع محطة زابوروجيه
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينيرغودار؛ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتؤكد وزارة الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة؛ كما أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار التي تضم محطة زابوروجيه النووية والمناطق المحاذية للمحطة، بشكل منتظم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.