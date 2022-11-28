https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الخارجية-التركي-قد-يتم-تبادل-السفراء-بين-مصر-وتركيا-في-الأشهر-المقبلة-1070626304.html
وزير الخارجية التركي: قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة
وزير الخارجية التركي: قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك إمكانية لتبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة خلال الأشهر المقبلة، في إطار محاولات تركيا لإعادة العلاقات مع... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:41+0000
2022-11-28T12:41+0000
2022-11-28T12:42+0000
مصر
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، حسبما نقل عنه التلفزيون التركي "تي آر تي"، إنه "قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة، وأنه قد يجتمع نائب كل من وزير خارجية مصر وتركيا".يأتي ذلك بعدما كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل.وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة.وقال أردوغان، يوم الاثنين الماضي، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
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مصر, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي: قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة
12:41 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك إمكانية لتبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة خلال الأشهر المقبلة، في إطار محاولات تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، حسبما نقل عنه التلفزيون التركي "تي آر تي"، إنه "قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة، وأنه قد يجتمع نائب كل من وزير خارجية مصر وتركيا".
يأتي ذلك بعدما كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل.
وقال أقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا"، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة.
وقال أردوغان، يوم الاثنين الماضي، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".