https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الخارجية-التركي-قد-يتم-تبادل-السفراء-بين-مصر-وتركيا-في-الأشهر-المقبلة-1070626304.html

وزير الخارجية التركي: قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة

وزير الخارجية التركي: قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك إمكانية لتبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة خلال الأشهر المقبلة، في إطار محاولات تركيا لإعادة العلاقات مع... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T12:41+0000

2022-11-28T12:41+0000

2022-11-28T12:42+0000

مصر

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، حسبما نقل عنه التلفزيون التركي "تي آر تي"، إنه "قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة، وأنه قد يجتمع نائب كل من وزير خارجية مصر وتركيا".يأتي ذلك بعدما كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر وإسرائيل.وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة.وقال أردوغان، يوم الاثنين الماضي، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار تركيا اليوم