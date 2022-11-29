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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لن-تجبر-أوكرانيا-على-التفاوض-مع-روسيا-1070646768.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وترحب بتصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لـ "عالم عادل". 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T03:33+0000
2022-11-29T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار البيت الأبيض
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، "إن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الأوكرانيين لإشراكهم في المفاوضات. لقد أوضحنا هذا الأمر في وقت سابق، ونحن نرحب بشدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي بشأن انفتاحه على عالم عادل".منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف النهائي في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن روسيا بحديثها عن إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لا تسعى إلى السلام، وإنما تريد فقط تحقيق "تهدئة قصيرة المدى في أعمالها العدائية".
https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
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أخبار البيت الأبيض, أخبار أوكرانيا
أخبار البيت الأبيض, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

03:33 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وترحب بتصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لـ "عالم عادل".
موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، "إن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الأوكرانيين لإشراكهم في المفاوضات. لقد أوضحنا هذا الأمر في وقت سابق، ونحن نرحب بشدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي بشأن انفتاحه على عالم عادل".
منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف النهائي في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"
أمس, 22:17 GMT
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن روسيا بحديثها عن إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لا تسعى إلى السلام، وإنما تريد فقط تحقيق "تهدئة قصيرة المدى في أعمالها العدائية".
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