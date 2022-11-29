https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لن-تجبر-أوكرانيا-على-التفاوض-مع-روسيا-1070646768.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وترحب بتصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لـ "عالم عادل". 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T03:33+0000
2022-11-29T03:33+0000
2022-11-29T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار البيت الأبيض
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، "إن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الأوكرانيين لإشراكهم في المفاوضات. لقد أوضحنا هذا الأمر في وقت سابق، ونحن نرحب بشدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي بشأن انفتاحه على عالم عادل".منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف النهائي في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن روسيا بحديثها عن إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لا تسعى إلى السلام، وإنما تريد فقط تحقيق "تهدئة قصيرة المدى في أعمالها العدائية".
https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البيت الأبيض, أخبار أوكرانيا
أخبار البيت الأبيض, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
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أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وترحب بتصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لـ "عالم عادل".
موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين، "إن الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغط على الأوكرانيين
لإشراكهم في المفاوضات. لقد أوضحنا هذا الأمر في وقت سابق، ونحن نرحب بشدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي بشأن انفتاحه على عالم عادل".
منذ 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف النهائي في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن روسيا بحديثها عن إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لا تسعى إلى السلام، وإنما تريد فقط تحقيق "تهدئة قصيرة المدى في أعمالها العدائية".