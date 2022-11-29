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الكورية مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022
الكورية مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022
فازت الكورية الجنوبية مينا سوتشوي بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2022، في المسابقة التي استضافتها الفلبين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T21:42+0000
2022-11-29T21:48+0000
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وأقيمت المسابقة، مساء اليوم الثلاثاء، وشملت الإعلان عن 4 ملكات جمال بألقاب مختلفة حسبما ذكرت صفحة "ميس إيرث" على "تويتر" وهي:ونشرت الصفحة صورا ومقطع فيديو يرصد لحظة تتويج ملكات الجمال خلال المسابقة.وأكدت الفلسطينية نادين أيوب أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض هدفها المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.
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منوعات, مجتمع, الفلبين, أخبار فلسطين اليوم, كوريا الجنوبية
منوعات, مجتمع, الفلبين, أخبار فلسطين اليوم, كوريا الجنوبية

الكورية مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022

21:42 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / JAM STA ROSAالكورية الجنوبية مينا سوتشوي الفائزة بلقب ملكة جمال الأرض 2022
الكورية الجنوبية مينا سوتشوي الفائزة بلقب ملكة جمال الأرض 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSA
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فازت الكورية الجنوبية مينا سوتشوي بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2022، في المسابقة التي استضافتها الفلبين.
وأقيمت المسابقة، مساء اليوم الثلاثاء، وشملت الإعلان عن 4 ملكات جمال بألقاب مختلفة حسبما ذكرت صفحة "ميس إيرث" على "تويتر" وهي:
ملكة جمال الأرض: فازت بها الكورية الجنوبية مينا سوتشوي.
ملكة جمال الهواء: فازت بها الأسترالية شيردان مورتلوك.
ملكة جمال الماء: فازت بها الفلسطينية نادين أيوب.
ملكة جمال النار: فازت بها الكولومبية أندريا أغويليرا.
ونشرت الصفحة صورا ومقطع فيديو يرصد لحظة تتويج ملكات الجمال خلال المسابقة.
وأكدت الفلسطينية نادين أيوب أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض هدفها المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.
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