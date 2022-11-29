الكورية مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022
21:42 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / JAM STA ROSAالكورية الجنوبية مينا سوتشوي الفائزة بلقب ملكة جمال الأرض 2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSA
فازت الكورية الجنوبية مينا سوتشوي بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2022، في المسابقة التي استضافتها الفلبين.
وأقيمت المسابقة، مساء اليوم الثلاثاء، وشملت الإعلان عن 4 ملكات جمال بألقاب مختلفة حسبما ذكرت صفحة "ميس إيرث" على "تويتر" وهي:
Congratulations to our newly crowned #MissEarth queens.— Miss Earth (@MissEarth) November 29, 2022
Miss Fire 2022 - Andrea Aguilera of Colombia
Miss Water 2022 - Nadeen Ayoub of Palestine
Miss Air 2022 - Sheridan Mortlock of Australia
Miss Earth 2022 - Mina Sue Choi of Korea pic.twitter.com/VFGeIOQZCH
ملكة جمال الأرض: فازت بها الكورية الجنوبية مينا سوتشوي.
ملكة جمال الهواء: فازت بها الأسترالية شيردان مورتلوك.
ملكة جمال الماء: فازت بها الفلسطينية نادين أيوب.
ملكة جمال النار: فازت بها الكولومبية أندريا أغويليرا.
ونشرت الصفحة صورا ومقطع فيديو يرصد لحظة تتويج ملكات الجمال خلال المسابقة.
#MissEarth2022 is Miss Korea, Mina Sue Choi!#MELovesFauna#OkadaManila#MissEarthAtOkadaManila pic.twitter.com/HsZUwUwRHs— Miss Earth (@MissEarth) November 29, 2022
وأكدت الفلسطينية نادين أيوب أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض هدفها المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.