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ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية
ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية
تمكنت الفلسطينية نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين، من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض، التي استضافتها الفلبين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T20:12+0000
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فازت أيوب، بجائزة ملكة جمال الماء لعام 2022، حسبما ذكر موقع "رؤية نيوز"، اليوم الثلاثاء.وتمثل هذه الجائزة واحدة من المسابقات الخاصة بملكات جمال العالم.ولفت الموقع إلى أن أيوب أكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.يذكر أن نادين أيوب، فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.وتعمل نادين أيوب في مجال اللياقة الصحية والتغذية الخاصة بالنساء والتدريب على رعاية الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.درست أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وهي ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.
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منوعات, مجتمع, أخبار فلسطين اليوم
منوعات, مجتمع, أخبار فلسطين اليوم

ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية

20:12 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSAنادين أيوب ملكة جمال فلسطين خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض بالفلبين
نادين أيوب ملكة جمال فلسطين خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض بالفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSA
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تمكنت الفلسطينية نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين، من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض، التي استضافتها الفلبين.
فازت أيوب، بجائزة ملكة جمال الماء لعام 2022، حسبما ذكر موقع "رؤية نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وتمثل هذه الجائزة واحدة من المسابقات الخاصة بملكات جمال العالم.
ولفت الموقع إلى أن أيوب أكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.
يذكر أن نادين أيوب، فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.
وتعمل نادين أيوب في مجال اللياقة الصحية والتغذية الخاصة بالنساء والتدريب على رعاية الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.
درست أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وهي ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.
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