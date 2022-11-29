https://sputnikarabic.ae/20221129/ملكة-جمال-فلسطين-نادين-أيوب-تفوز-بجائزة-عالمية-1070675229.html
ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية
ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية
تمكنت الفلسطينية نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين، من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض، التي استضافتها الفلبين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T20:12+0000
2022-11-29T20:12+0000
2022-11-29T20:12+0000
منوعات
مجتمع
أخبار فلسطين اليوم
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فازت أيوب، بجائزة ملكة جمال الماء لعام 2022، حسبما ذكر موقع "رؤية نيوز"، اليوم الثلاثاء.وتمثل هذه الجائزة واحدة من المسابقات الخاصة بملكات جمال العالم.ولفت الموقع إلى أن أيوب أكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.يذكر أن نادين أيوب، فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.وتعمل نادين أيوب في مجال اللياقة الصحية والتغذية الخاصة بالنساء والتدريب على رعاية الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.درست أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وهي ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, أخبار فلسطين اليوم
منوعات, مجتمع, أخبار فلسطين اليوم
ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية
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تمكنت الفلسطينية نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين، من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض، التي استضافتها الفلبين.
فازت أيوب، بجائزة ملكة جمال الماء لعام 2022، حسبما ذكر
موقع "رؤية نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وتمثل هذه الجائزة واحدة من المسابقات الخاصة بملكات جمال العالم
.
ولفت الموقع إلى أن أيوب أكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض
على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.
يذكر أن نادين أيوب، فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.
وتعمل نادين أيوب في مجال اللياقة الصحية والتغذية الخاصة بالنساء والتدريب على رعاية الصحة الجسدية
والعقلية للمرأة.
درست أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وهي ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.