https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-بشأن-تأجيل-لجنة-ستارت-الكرملين-يعلم-بذلك-لكن-الأمر-يختص-بوزارة-الخارجية-حصرا-1070657628.html
بيسكوف بشأن تأجيل لجنة "ستارت": الكرملين يعلم بذلك لكن الأمر يختص بوزارة الخارجية حصرا
بيسكوف بشأن تأجيل لجنة "ستارت": الكرملين يعلم بذلك لكن الأمر يختص بوزارة الخارجية حصرا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بأسباب تأجيل اجتماع اللجنة الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" في القاهرة،... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T11:33+0000
2022-11-29T11:33+0000
2022-11-29T11:33+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من الضروري التقدم إلى وزارة الخارجية الروسية للحصول على توضيحات بشأن هذا الموضوع فهي متخصصة حصريا بذلك".وأعلنت الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق.وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني - 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق".وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".
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روسيا
بيسكوف بشأن تأجيل لجنة "ستارت": الكرملين يعلم بذلك لكن الأمر يختص بوزارة الخارجية حصرا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين على علم بأسباب تأجيل اجتماع اللجنة الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" في القاهرة، لكنه يوصي بالحصول على إيضاحات من وزارة الخارجية الروسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الضروري التقدم إلى وزارة الخارجية الروسية للحصول على توضيحات بشأن هذا الموضوع فهي متخصصة حصريا بذلك".
وأعلنت الخارجية الروسية
، يوم أمس الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني - 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق".
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".