https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-وزراء-كرواتيا-يدعو-البرلمان-للموافقة-على-تدريب-الجيش-الأوكراني-داخل-بلاده-1070668812.html
رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده
رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده
حث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان على الموافقة على مشاركة بلاده في برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:09+0000
2022-11-29T16:09+0000
2022-11-29T16:09+0000
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بلغراد - سبوتنيك. يناقش البرلمان الكرواتي يوم الأربعاء اقتراح وزارة الدفاع لتدريب ما يصل إلى 100 جندي أوكراني في كرواتيا في الفترة من 2022 إلى 2024 في إطار البرنامج، الذي يعارضه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.وقال رئيس الوزراء الكرواتي على "تويتر": "بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فإن قرارنا يتماشى مع الأخلاق والقانون الدولي كما أنه يحمي مصالح كرواتيا. نحن نفعل الشيء الوحيد الصحيح والممكن، وإلا فسيكون ذلك غير أخلاقي وخاطئ".اجتمع وزراء خارجية الناتو لحضور قمة في رومانيا يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان غريليك رادمان، قبل الاجتماع إن زغرب ما زالت ملتزمة بمساعدة كييف، وهو ما أظهرته أخيرا من خلال استضافة حدث دولي متعلق بشبه جزيرة القرم (التي أعيد توحيدها مع روسيا عام 2014).لا توافق موسكو على قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة تدريبية للجيش الأوكراني، قائلة إنه يصعد التوترات ويعيق احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/إعلام-فرنسا-تجري-سرا-تدريبات-متخصصة-للجيش-الأوكراني-1067852660.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده
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حث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان على الموافقة على مشاركة بلاده في برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال تدريب الجيش الأوكراني في كرواتيا.
بلغراد - سبوتنيك
. يناقش البرلمان الكرواتي يوم الأربعاء اقتراح وزارة الدفاع لتدريب ما يصل إلى 100 جندي أوكراني في كرواتيا في الفترة من 2022 إلى 2024 في إطار البرنامج، الذي يعارضه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي على "تويتر": "بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي
للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فإن قرارنا يتماشى مع الأخلاق والقانون الدولي كما أنه يحمي مصالح كرواتيا. نحن نفعل الشيء الوحيد الصحيح والممكن، وإلا فسيكون ذلك غير أخلاقي وخاطئ".
اجتمع وزراء خارجية الناتو لحضور قمة في رومانيا يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان غريليك رادمان، قبل الاجتماع إن زغرب ما زالت ملتزمة بمساعدة كييف، وهو ما أظهرته أخيرا من خلال استضافة حدث دولي متعلق بشبه جزيرة القرم (التي أعيد توحيدها مع روسيا عام 2014).
لا توافق موسكو على قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة تدريبية للجيش الأوكراني، قائلة إنه يصعد التوترات ويعيق احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.