عربي
https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-وزراء-كرواتيا-يدعو-البرلمان-للموافقة-على-تدريب-الجيش-الأوكراني-داخل-بلاده-1070668812.html
رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده
رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده
حث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان على الموافقة على مشاركة بلاده في برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:09+0000
2022-11-29T16:09+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103406/03/1034060344_0:206:3500:2175_1920x0_80_0_0_79012d0f023930d6d59cdcc41c5d6d81.jpg
بلغراد - سبوتنيك. يناقش البرلمان الكرواتي يوم الأربعاء اقتراح وزارة الدفاع لتدريب ما يصل إلى 100 جندي أوكراني في كرواتيا في الفترة من 2022 إلى 2024 في إطار البرنامج، الذي يعارضه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.وقال رئيس الوزراء الكرواتي على "تويتر": "بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فإن قرارنا يتماشى مع الأخلاق والقانون الدولي كما أنه يحمي مصالح كرواتيا. نحن نفعل الشيء الوحيد الصحيح والممكن، وإلا فسيكون ذلك غير أخلاقي وخاطئ".اجتمع وزراء خارجية الناتو لحضور قمة في رومانيا يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان غريليك رادمان، قبل الاجتماع إن زغرب ما زالت ملتزمة بمساعدة كييف، وهو ما أظهرته أخيرا من خلال استضافة حدث دولي متعلق بشبه جزيرة القرم (التي أعيد توحيدها مع روسيا عام 2014).لا توافق موسكو على قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة تدريبية للجيش الأوكراني، قائلة إنه يصعد التوترات ويعيق احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/إعلام-فرنسا-تجري-سرا-تدريبات-متخصصة-للجيش-الأوكراني-1067852660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103406/03/1034060344_162:0:3338:2382_1920x0_80_0_0_1327ae173e390e0929e16562ffdd6949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء كرواتيا يدعو البرلمان للموافقة على تدريب الجيش الأوكراني داخل بلاده

16:09 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / STRعاصمة كرواتيا زغرب
عاصمة كرواتيا زغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرTelegram
حث رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان على الموافقة على مشاركة بلاده في برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال تدريب الجيش الأوكراني في كرواتيا.
بلغراد - سبوتنيك. يناقش البرلمان الكرواتي يوم الأربعاء اقتراح وزارة الدفاع لتدريب ما يصل إلى 100 جندي أوكراني في كرواتيا في الفترة من 2022 إلى 2024 في إطار البرنامج، الذي يعارضه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير،5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
إعلام: فرنسا تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني
17 سبتمبر, 06:57 GMT
وقال رئيس الوزراء الكرواتي على "تويتر": "بالنسبة لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فإن قرارنا يتماشى مع الأخلاق والقانون الدولي كما أنه يحمي مصالح كرواتيا. نحن نفعل الشيء الوحيد الصحيح والممكن، وإلا فسيكون ذلك غير أخلاقي وخاطئ".
اجتمع وزراء خارجية الناتو لحضور قمة في رومانيا يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، جوردان غريليك رادمان، قبل الاجتماع إن زغرب ما زالت ملتزمة بمساعدة كييف، وهو ما أظهرته أخيرا من خلال استضافة حدث دولي متعلق بشبه جزيرة القرم (التي أعيد توحيدها مع روسيا عام 2014).
لا توافق موسكو على قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة تدريبية للجيش الأوكراني، قائلة إنه يصعد التوترات ويعيق احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала