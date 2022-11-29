https://sputnikarabic.ae/20221129/روسيا-تؤكد-أن-وضع-سقف-لسعر-النفط-غير-مقبول-بغض-النظر-عن-المستوى-1070649852.html

روسيا تؤكد أن وضع سقف لسعر النفط غير مقبول بغض النظر عن المستوى

روسيا تؤكد أن وضع سقف لسعر النفط غير مقبول بغض النظر عن المستوى

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T07:59+0000

2022-11-29T07:59+0000

2022-11-29T08:45+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".روسيا تحتل المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصينوأشار نوفاك إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصين وأن شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 32٪ على مدى عشرة أشهر.إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنوياوبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين ستتجاوز في المستقبل القريب 100 مليار متر مكعب سنويا.وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث أشار إلى أن "حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين سيتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل المنظور".وأضاف أن إمدادات الفحم من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر، بلغت 53 مليون طن، أي نحو 23 % من إجمالي الواردات إلى الصين.وأشار إلى أن توريد الكهرباء من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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روسيا, اقتصاد