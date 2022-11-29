https://sputnikarabic.ae/20221129/روسيا-تؤكد-أن-وضع-سقف-لسعر-النفط-غير-مقبول-بغض-النظر-عن-المستوى-1070649852.html
روسيا تؤكد أن وضع سقف لسعر النفط غير مقبول بغض النظر عن المستوى
روسيا تؤكد أن وضع سقف لسعر النفط غير مقبول بغض النظر عن المستوى
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T07:59+0000
2022-11-29T07:59+0000
2022-11-29T08:45+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".روسيا تحتل المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصينوأشار نوفاك إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصين وأن شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 32٪ على مدى عشرة أشهر.إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنوياوبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين ستتجاوز في المستقبل القريب 100 مليار متر مكعب سنويا.وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث أشار إلى أن "حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين سيتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل المنظور".وأضاف أن إمدادات الفحم من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر، بلغت 53 مليون طن، أي نحو 23 % من إجمالي الواردات إلى الصين.وأشار إلى أن توريد الكهرباء من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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روسيا, اقتصاد
روسيا تؤكد أن وضع سقف لسعر النفط غير مقبول بغض النظر عن المستوى
07:59 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".
"بغض النظر عن سقف السعر. حتى لو كان مرتفعا، هذا غير مقبول من حيث المبدأ ومن وجهة النظر التعاقدية (إبرام العقود)".
ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي
روسيا تحتل المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصين
وأشار نوفاك إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية بين موردي النفط إلى الصين وأن شحنات
الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 32٪ على مدى عشرة أشهر.
"صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا (إلى الصين) في 10 أشهر فقط من هذا العام نمت بنسبة 32٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي
إمدادات الغاز من روسيا الى الصين تتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويا
وبدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين ستتجاوز في المستقبل القريب 100 مليار متر مكعب سنويا.
وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث أشار إلى أن "حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين سيتجاوز 100 مليار متر مكعب سنويًا في المستقبل المنظور".
ونوه سيتشين إلى أنه "في الوقت نفسه، تتجاوز قدرات قاعدة الموارد الروسية من الغاز الطبيعي هذه الكميات بشكل كبير، نحن نتحدث عن كلا الطرفين الغربيين إعادة توجيه احتياطيات الغاز السيبيري من أوروبا وقاعدة موارد واسعة شرقي روسيا".
وأضاف أن إمدادات الفحم من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر، بلغت 53 مليون طن، أي نحو 23 % من إجمالي الواردات إلى الصين.
وأشار إلى أن توريد الكهرباء من روسيا إلى الصين لمدة 10 أشهر من عام 2022، بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.