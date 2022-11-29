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https://sputnikarabic.ae/20221129/كندا-تستدعي-السفير-الروسي-بسبب-قانون-حظر-دعاية-المثلية-الجنسية-في-روسيا-1070646645.html
كندا تستدعي السفير الروسي بسبب قانون حظر دعاية المثلية الجنسية في روسيا
كندا تستدعي السفير الروسي بسبب قانون حظر دعاية المثلية الجنسية في روسيا
استدعت كندا السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، للتعبير عن قلقها إزاء تبني البرلمان الروسي قانونا حول حظر الدعاية والترويج للمثلية الجنسية ومجتمعهم. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T02:40+0000
2022-11-29T02:41+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيبانوف في بيان، إن نائبة وزير الخارجية الكندية ساندرا ماكارديل "أعربت عن قلق كندا إزاء مبادراتنا التشريعية لحماية الجيل الشاب من الدعاية غير التقليدية التي يعتبرونها متناقضة مع حقوق الإنسان الإساسية".وأضاف السفير، أن نائبة الوزير الكندية أعربت كذلك عن معارضتها لمنشورات السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "حماية القيم التقليدية".وقال، "نحن لا نفرض عاداتنا وتقاليدنا عليهم، ونتوقع من الغرب ونطالبه بعدم فرض قيمه الزائفة علينا. وعندئذ سنعيش بالصداقة، حيث سيعيش كل واحد في بلاده وفقا لما يفضلونه ومبادئه".وأكد ستيبانوف، أنه رد على انتقادات كندا والحكومات الغربية لروسيا، معتبرا اياها "تدخلا في الشؤون الروسية الداخلية ومحاولة للتأثير على العملية التشريعية المستقلة في دولة ذات سيادة".هذا واعتمد مجلس الدوما الروسي (النواب) الخميس قانونًا، بفرض غرامات مالية على الدعاية والترويج للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإعادة تحديد الجنس، والاعتداء الجنسي على الأطفال.
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

كندا تستدعي السفير الروسي بسبب قانون حظر دعاية المثلية الجنسية في روسيا

02:40 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 02:41 GMT 29.11.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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استدعت كندا السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، للتعبير عن قلقها إزاء تبني البرلمان الروسي قانونا حول حظر الدعاية والترويج للمثلية الجنسية ومجتمعهم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستيبانوف في بيان، إن نائبة وزير الخارجية الكندية ساندرا ماكارديل "أعربت عن قلق كندا إزاء مبادراتنا التشريعية لحماية الجيل الشاب من الدعاية غير التقليدية التي يعتبرونها متناقضة مع حقوق الإنسان الإساسية".
وأضاف السفير، أن نائبة الوزير الكندية أعربت كذلك عن معارضتها لمنشورات السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "حماية القيم التقليدية".
ولفت السفير إلى أن هناك "اختلافا كبيرا" في مواقف روسيا وكندا من هذه القضية.
وقال، "نحن لا نفرض عاداتنا وتقاليدنا عليهم، ونتوقع من الغرب ونطالبه بعدم فرض قيمه الزائفة علينا. وعندئذ سنعيش بالصداقة، حيث سيعيش كل واحد في بلاده وفقا لما يفضلونه ومبادئه".
وأكد ستيبانوف، أنه رد على انتقادات كندا والحكومات الغربية لروسيا، معتبرا اياها "تدخلا في الشؤون الروسية الداخلية ومحاولة للتأثير على العملية التشريعية المستقلة في دولة ذات سيادة".
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هذا واعتمد مجلس الدوما الروسي (النواب) الخميس قانونًا، بفرض غرامات مالية على الدعاية والترويج للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإعادة تحديد الجنس، والاعتداء الجنسي على الأطفال.
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