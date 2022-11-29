https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تشتكي-من-خطأ-فادح-في-الترجمة-خلال-كأس-العالم-1070655486.html
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
تقدم اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية، بشكوى إلى الفيفا حول ما اعتبره الاتحاد "خطأ فادح" في الترجمة أثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب الكوري. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:34+0000
2022-11-29T10:34+0000
2022-11-29T10:34+0000
بطولة كأس العالم 2022
كأس العالم 2002
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وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد وقع خطأ خلال المؤتمر الصحفي السابق للمدرب باولو بينتو يوم الأحد الماضي قبل يوم من مباراة غانا. وتحدث المدرب باللغة البرتغالية وسئل عن حالة اثنين من اللاعبين المصابين وأجاب بأنه سيتحقق من حالتهما "صباح الاثنين قبل أن يتخذ القرار بشأن مشاركتهما في المباراة". لكن حسب اتحاد كوريا الجنوبية، تم ترجمة كلماته خطأ إلى اللغة الكورية بأنه سيقوم باستبعاد اللاعبين من المباراة. وعندما حدث الارتباك، أوضح المدرب باللغة الإنجليزية أنه سيتخذ القرار بشأن "كيم" بينما سيغيب "هوانغ" عن المباراة. وفر الفيفا خلال بطولة كأس العالم خدمات ترجمة فورية من خلال برامج الهاتف الذكية.والتفت كوريا الجنوبية وغانا أمس الاثنين، وفازت الأخيرة على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كأس العالم 2002
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
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تقدم اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية، بشكوى إلى الفيفا حول ما اعتبره الاتحاد "خطأ فادح" في الترجمة أثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب الكوري.
وحسب وكالة
الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد وقع خطأ خلال المؤتمر الصحفي السابق للمدرب باولو بينتو يوم الأحد الماضي قبل يوم من مباراة غانا.
وتحدث المدرب باللغة البرتغالية وسئل عن حالة اثنين من اللاعبين المصابين وأجاب بأنه سيتحقق من حالتهما "صباح الاثنين قبل أن يتخذ القرار بشأن مشاركتهما في المباراة".
لكن حسب اتحاد كوريا الجنوبية، تم ترجمة كلماته خطأ إلى اللغة الكورية بأنه سيقوم باستبعاد اللاعبين من المباراة.
وعندما حدث الارتباك، أوضح المدرب باللغة الإنجليزية أنه سيتخذ القرار بشأن "كيم" بينما سيغيب "هوانغ" عن المباراة.
وفر الفيفا خلال بطولة كأس العالم
خدمات ترجمة فورية من خلال برامج الهاتف الذكية.
والتفت كوريا الجنوبية وغانا أمس الاثنين، وفازت الأخيرة على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.