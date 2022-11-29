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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تشتكي-من-خطأ-فادح-في-الترجمة-خلال-كأس-العالم-1070655486.html
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
تقدم اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية، بشكوى إلى الفيفا حول ما اعتبره الاتحاد "خطأ فادح" في الترجمة أثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب الكوري. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:34+0000
2022-11-29T10:34+0000
بطولة كأس العالم 2022
كأس العالم 2002
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وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد وقع خطأ خلال المؤتمر الصحفي السابق للمدرب باولو بينتو يوم الأحد الماضي قبل يوم من مباراة غانا. وتحدث المدرب باللغة البرتغالية وسئل عن حالة اثنين من اللاعبين المصابين وأجاب بأنه سيتحقق من حالتهما "صباح الاثنين قبل أن يتخذ القرار بشأن مشاركتهما في المباراة". لكن حسب اتحاد كوريا الجنوبية، تم ترجمة كلماته خطأ إلى اللغة الكورية بأنه سيقوم باستبعاد اللاعبين من المباراة. وعندما حدث الارتباك، أوضح المدرب باللغة الإنجليزية أنه سيتخذ القرار بشأن "كيم" بينما سيغيب "هوانغ" عن المباراة. وفر الفيفا خلال بطولة كأس العالم خدمات ترجمة فورية من خلال برامج الهاتف الذكية.والتفت كوريا الجنوبية وغانا أمس الاثنين، وفازت الأخيرة على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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كأس العالم 2002
كأس العالم 2002

كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم

10:34 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي.
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum
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تقدم اتحاد الكرة في كوريا الجنوبية، بشكوى إلى الفيفا حول ما اعتبره الاتحاد "خطأ فادح" في الترجمة أثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب الكوري.
وحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد وقع خطأ خلال المؤتمر الصحفي السابق للمدرب باولو بينتو يوم الأحد الماضي قبل يوم من مباراة غانا.
وتحدث المدرب باللغة البرتغالية وسئل عن حالة اثنين من اللاعبين المصابين وأجاب بأنه سيتحقق من حالتهما "صباح الاثنين قبل أن يتخذ القرار بشأن مشاركتهما في المباراة".
لكن حسب اتحاد كوريا الجنوبية، تم ترجمة كلماته خطأ إلى اللغة الكورية بأنه سيقوم باستبعاد اللاعبين من المباراة.
وعندما حدث الارتباك، أوضح المدرب باللغة الإنجليزية أنه سيتخذ القرار بشأن "كيم" بينما سيغيب "هوانغ" عن المباراة.
وفر الفيفا خلال بطولة كأس العالم خدمات ترجمة فورية من خلال برامج الهاتف الذكية.
والتفت كوريا الجنوبية وغانا أمس الاثنين، وفازت الأخيرة على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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