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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البرتغال-يفوز-على-أوروغواي-2--0-ويتأهل-لدور-الـ-16-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070645119.html
البرتغال تفوز على أوروغواي (2 – 0) وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022
البرتغال تفوز على أوروغواي (2 – 0) وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب البرتغالي على منتخب أوروغواي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T21:25+0000
2022-11-28T21:26+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
البرتغال
منتخب البرتغال الوطني
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وأقيمت المباراة، اليوم الاثنين، على استاد لوسيل، وسجل هدف البرتغال الأول اللاعب برونو فيرنانديز، في الدقيقة 54 من عمر المباراة.وفي الدقيقة 93 من عمر المباراة سجل فيرنانديز، الهدف الثاني لمنتخب البرتغال من ركلة جزاء.وبعد نتيجة مباراة اليوم، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، مؤكدا تأهله إلى دور الـ 16 بشكل رسمي.ويأتي منتخب غانا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تحل كوريا الجنوبية وأوروغواي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمثل هذه البطولة أول نسخة من كأس العالم بالمنطقة، والثانية في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
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رياضة, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني
رياضة, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني

البرتغال تفوز على أوروغواي (2 – 0) وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022

21:25 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULAمنتخبا البرتغال وأوروغواي في كأس العالم قطر 2022
منتخبا البرتغال وأوروغواي في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA
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فاز المنتخب البرتغالي على منتخب أوروغواي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.
وأقيمت المباراة، اليوم الاثنين، على استاد لوسيل، وسجل هدف البرتغال الأول اللاعب برونو فيرنانديز، في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
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وفي الدقيقة 93 من عمر المباراة سجل فيرنانديز، الهدف الثاني لمنتخب البرتغال من ركلة جزاء.
وبعد نتيجة مباراة اليوم، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، مؤكدا تأهله إلى دور الـ 16 بشكل رسمي.
ويأتي منتخب غانا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تحل كوريا الجنوبية وأوروغواي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.
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وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمثل هذه البطولة أول نسخة من كأس العالم بالمنطقة، والثانية في آسيا بعد نسخة 2002، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
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