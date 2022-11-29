https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود
كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود
قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا، أمس الاثنين، إن بلاده ستشن هجوما عسكريا على جماعات مسلحة غير شرعية تنشط في المناطق الحدودية، وإنها تسعى إلى التعاون... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T04:10+0000
2022-11-29T04:10+0000
2022-11-29T04:10+0000
أخبار كولومبيا
كولومبيا
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وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في صراع داخلي منذ ما يقرب من ستة عقود، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 450 ألف شخص، وفقا لوكالة رويترز.واستأنف الرئيس جوستافو بيترو، أول يساري يقود البلاد، والذي تولى السلطة في أغسطس/آب الماضي، محادثات سلام مع جماعة جيش التحرير الوطني، بإجراء مفاوضات في فنزويلا.بينما يتطلع أيضًا إلى تنفيذ اتفاق سلام أُبرم عام 2016 مع مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تم تفكيكها.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مصرع-ثمانية-أشخاص-في-تحطم-طائرة-غرب-كولومبيا-1070406664.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كولومبيا, كولومبيا
كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود
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قال وزير الداخلية الكولومبي، ألفونسو برادا، أمس الاثنين، إن بلاده ستشن هجوما عسكريا على جماعات مسلحة غير شرعية تنشط في المناطق الحدودية، وإنها تسعى إلى التعاون من جيرانها.
وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في صراع داخلي منذ ما يقرب من ستة عقود
، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 450 ألف شخص، وفقا لوكالة رويترز.
واستأنف الرئيس جوستافو بيترو، أول يساري يقود البلاد، والذي تولى السلطة في أغسطس/آب الماضي، محادثات سلام مع جماعة جيش التحرير الوطني، بإجراء مفاوضات في فنزويلا.
بينما يتطلع أيضًا إلى تنفيذ اتفاق سلام أُبرم عام 2016 مع مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تم تفكيكها.