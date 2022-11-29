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https://sputnikarabic.ae/20221129/محمد-بن-زايد-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-1530-سجينا-بمناسبة-العيد-الوطني-للإمارات-1070659258.html
محمد بن زايد يصدر عفوا رئاسيا عن 1530 سجينا بمناسبة العيد الوطني للإمارات
محمد بن زايد يصدر عفوا رئاسيا عن 1530 سجينا بمناسبة العيد الوطني للإمارات
أصدر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا عما يزيد عن 1500 سجينا، بمناسبة احتفال البلاد بعيدها الوطني الحادي والخمسين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:05+0000
2022-11-29T12:05+0000
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وقالت صحيفة "البيان" إن رئيس الإمارات وجه "بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة".وتابعت أنه تكفل أيضا "بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام".وبحسب المصدر ذاته، تأتي تلك المبادرة "لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة".وتحتفل الإمارات يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام بالعيد الوطني الذي يؤرخ لذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

محمد بن زايد يصدر عفوا رئاسيا عن 1530 سجينا بمناسبة العيد الوطني للإمارات

12:05 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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أصدر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا عما يزيد عن 1500 سجينا، بمناسبة احتفال البلاد بعيدها الوطني الحادي والخمسين.
وقالت صحيفة "البيان" إن رئيس الإمارات وجه "بالإفراج عن 1530 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة".
وتابعت أنه تكفل أيضا "بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام".
وبحسب المصدر ذاته، تأتي تلك المبادرة "لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة".
وتحتفل الإمارات يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام بالعيد الوطني الذي يؤرخ لذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
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