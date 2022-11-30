https://sputnikarabic.ae/20221130/البنك-المركزي-الأوروبي-يحذر-من-أن-بيتكوين-ستفقد-معناها-الاستثماري-1070707392.html
البنك المركزي الأوروبي يحذر من أن بيتكوين "ستفقد معناها الاستثماري"
البنك المركزي الأوروبي يحذر من أن بيتكوين "ستفقد معناها الاستثماري"
جدد البنك المركزي الأوروبي تحذيره اليوم الأربعاء، من عملة بيتكوين، ووجه انتقادا لاذعا لها، بالقول إن العملة المشفرة في طريقها إلى أن تصبح "غير ذات الصلة"... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:56+0000
2022-11-30T15:56+0000
2022-11-30T15:56+0000
العالم
اقتصاد
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في مدونة بعنوان "الموقف الأخير لبيتكوين"، قال المدير العام للبنك المركزي الأوروبي، أولريش بيندسيل والمحلل يورغن شاف، إن الاستقرار الواضح في سعر العملة المشفرة هذا الأسبوع "يشير إلى استراحة في الطريق إلى آفاق جديدة".وكتبا: "على الأرجح، وعلى الرغم من ذلك، فإنها مشكلة أخيرة مستحدثة بشكل مصطنع قبل الطريق إلى عدم الصلة، وكان هذا متوقعا بالفعل قبل أن تنهار بورصة ’إف تي إكس‘ الأمريكية والذي دفع السعر دون 16 ألف دولار".تجاوزت بيتكوين 17 ألف دولار يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، ومع ذلك، كافحت للحفاظ على هذا المستوى، حيث انخفضت قليلا إلى 16875 دولارا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".جاءت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي تأثرت فيه صناعة العملات المشفرة بواحدة من أكثر إخفاقاتها الكارثية في التاريخ الحديث - انهيار "إف تي إكس" وهي بورصة كانت قيمتها في السابق 32 مليار دولار.كما تعرض سوق العملات المشفرة بشكل كامل إلى ضغوط حادة هذا العام، وسط ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.قال مسؤولا البنك المركزي الأوروبي في المدونة، إن عملة بيتكوين لا تتناسب مع "قالب الاستثمار" ولم تكن مناسبة كوسيلة للدفع أيضا.وكتبا: "التصميم المفاهيمي لبيتكوين وأوجه القصور التكنولوجية تجعلها موضع تساؤل كوسيلة للدفع؛ معاملات البيتكوين الحقيقية مرهقة وبطيئة ومكلفة، ولم يتم استخدامها إلى حد كبير في المعاملات القانونية في العالم الحقيقي".وأردفا: "بيتكوين ليست مناسبة أيضا كاستثمار، ولا تولد تدفقا نقديا (مثل العقارات) أو توزيعات أرباح (مثل الأسهم)، ولا يمكن استخدامها بشكل منتج (مثل السلع) أو توفر مزايا اجتماعية (مثل الذهب)، وتقييم السوق للعملة يعتمد فقط على المضاربة".
https://sputnikarabic.ae/20221116/البنك-المركزي-الأوروبي-يصف-انهيار-بورصة-إف-تي-إكس-بغير-المفاجئ-1070246094.html
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العالم, اقتصاد
البنك المركزي الأوروبي يحذر من أن بيتكوين "ستفقد معناها الاستثماري"
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جدد البنك المركزي الأوروبي تحذيره اليوم الأربعاء، من عملة بيتكوين، ووجه انتقادا لاذعا لها، بالقول إن العملة المشفرة في طريقها إلى أن تصبح "غير ذات الصلة" (بالأمور التي طورت لأجلها).
في مدونة بعنوان "الموقف الأخير لبيتكوين"، قال المدير العام للبنك المركزي الأوروبي، أولريش بيندسيل والمحلل يورغن شاف، إن الاستقرار الواضح في سعر العملة المشفرة هذا الأسبوع "يشير إلى استراحة في الطريق إلى آفاق جديدة".
وكتبا: "على الأرجح، وعلى الرغم من ذلك، فإنها مشكلة أخيرة مستحدثة بشكل مصطنع قبل الطريق إلى عدم الصلة، وكان هذا متوقعا بالفعل قبل أن تنهار بورصة ’إف تي إكس‘ الأمريكية والذي دفع السعر دون 16 ألف دولار".
تجاوزت بيتكوين 17 ألف دولار يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، ومع ذلك، كافحت للحفاظ على هذا المستوى، حيث انخفضت قليلا إلى 16875 دولارا، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
جاءت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي تأثرت فيه صناعة العملات المشفرة بواحدة من أكثر إخفاقاتها الكارثية في التاريخ الحديث
- انهيار "إف تي إكس" وهي بورصة كانت قيمتها في السابق 32 مليار دولار.
كما تعرض سوق العملات المشفرة بشكل كامل إلى ضغوط حادة هذا العام، وسط ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
قال مسؤولا البنك المركزي الأوروبي في المدونة، إن عملة بيتكوين لا تتناسب مع "قالب الاستثمار" ولم تكن مناسبة كوسيلة للدفع أيضا.
وكتبا: "التصميم المفاهيمي لبيتكوين
وأوجه القصور التكنولوجية تجعلها موضع تساؤل كوسيلة للدفع؛ معاملات البيتكوين الحقيقية مرهقة وبطيئة ومكلفة، ولم يتم استخدامها إلى حد كبير في المعاملات القانونية في العالم الحقيقي".
وأردفا: "بيتكوين ليست مناسبة أيضا كاستثمار، ولا تولد تدفقا نقديا (مثل العقارات) أو توزيعات أرباح (مثل الأسهم)، ولا يمكن استخدامها بشكل منتج (مثل السلع) أو توفر مزايا اجتماعية (مثل الذهب)، وتقييم السوق للعملة يعتمد فقط على المضاربة".