https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نجاح-اختبار-صاروخ-بعيد-المدى-لاعتراض-كروز-فيديو-1070702006.html
الجيش الإسرائيلي يعلن نجاح اختبار صاروخ بعيد المدى لاعتراض "كروز"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن نجاح اختبار صاروخ بعيد المدى لاعتراض "كروز"... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نجاح اختبار لصاروخ اعتراضي بعيد المدى "LRAD" يتم إطلاقه من سفن صواريخ "ساعر 6" ويمكنه اعتراض الطائرات وصواريخ كروز... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:37+0000
2022-11-30T14:37+0000
2022-11-30T14:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أنهت البحرية الإسرائيلية وإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع، بنجاح اختبار اعتراض لصاروخ اعتراضي بعيد المدى- 'LRAD'، والذي يشكل جزءا من غلاف الدفاع الجوي لسفن صواريخ ساعر 6".وأضاف "يدور الحديث عن معلم مهم في عملية تطوير صاروخ اعتراض بعيد المدى من نظام الدفاع الجوي Barak Magen وهو جزء من مجموعة أنظمة القتال الأربعة لسفن صواريخ ساعر 6، والتي تشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "خلال الاختبار الذي يمثل إثبات قدرة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها من البحر، أنهت منظومة Barak Magen بنجاح عمليات الكشف والاعتراض ضد هدف يشبه صاروخ كروز متطور".ويشتمل نظام "Barak Magen" على رادار متقدم للكشف عن التهديدات ونظام أسلحة واعتراض بعيد المدى أنتجته الصناعات الجوية الإسرائيلية.وقال البيان: "يعد LRAD من النوع الاعتراضي قادرا على التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية بما في ذلك: الطائرات والمسيرات الجوية دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ أرض - بحر وغيرها".ولفت إلى أن "نظام Barak Magen هو طبقة دفاع إضافية في نظام الدفاع متعدد الطبقات من شأنه أن يكثف الغلاف الدفاعي الإسرائيلي وقدرات الدفاع الجوي لسفن صواريخ ساعر 6".وبحسب البيان "يشكل النظام عنصرا مهما في قدرات الدفاع الجوي للبحرية الإسرائيلية، في تحقيق التفوق البحري ومساهمته في الحسم في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات والسيناريوهات من البحر والساحل".
https://sputnikarabic.ae/20201112/تصنيع-ألماني-وتسليح-إسرائيلي-سفينة-ساعر---6-الصاروخية-تتجه-إلى-إسرائيل-1047164455.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن نجاح اختبار صاروخ بعيد المدى لاعتراض "كروز"... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نجاح اختبار لصاروخ اعتراضي بعيد المدى "LRAD" يتم إطلاقه من سفن صواريخ "ساعر 6" ويمكنه اعتراض الطائرات وصواريخ كروز وغيرها.
وقال الجيش في بيان
نشره على موقعه الرسمي: "أنهت البحرية الإسرائيلية وإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع، بنجاح اختبار اعتراض لصاروخ اعتراضي بعيد المدى- 'LRAD'، والذي يشكل جزءا من غلاف الدفاع الجوي لسفن صواريخ ساعر 6".
وأضاف "يدور الحديث عن معلم مهم في عملية تطوير صاروخ اعتراض بعيد المدى من نظام الدفاع الجوي Barak Magen وهو جزء من مجموعة أنظمة القتال الأربعة لسفن صواريخ ساعر 6، والتي تشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "خلال الاختبار الذي يمثل إثبات قدرة هي الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها من البحر، أنهت منظومة Barak Magen بنجاح عمليات الكشف والاعتراض ضد هدف يشبه صاروخ كروز
متطور".
ويشتمل نظام "Barak Magen" على رادار متقدم للكشف عن التهديدات ونظام أسلحة واعتراض بعيد المدى أنتجته الصناعات الجوية الإسرائيلية.
12 نوفمبر 2020, 12:05 GMT
وقال البيان: "يعد LRAD من النوع الاعتراضي قادرا على التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية بما في ذلك: الطائرات والمسيرات الجوية دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ أرض - بحر وغيرها".
ولفت إلى أن "نظام Barak Magen هو طبقة دفاع إضافية في نظام الدفاع متعدد الطبقات من شأنه أن يكثف الغلاف الدفاعي الإسرائيلي وقدرات الدفاع الجوي لسفن صواريخ ساعر 6
".
وبحسب البيان "يشكل النظام عنصرا مهما في قدرات الدفاع الجوي للبحرية الإسرائيلية، في تحقيق التفوق البحري ومساهمته في الحسم في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات والسيناريوهات من البحر والساحل".