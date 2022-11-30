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انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا
انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا
قالت الحماية المدنية في المكسيك، يوم الثلاثاء، إن 11 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد انفجار وحريق لاحق، ناجم عن تسرب غاز الإيثان خلال عملية حرق خاضعة... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T05:13+0000
2022-11-30T06:01+0000
المكسيك
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وبحسب السلطات، "وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال".وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ تواصل العمل في الموقع حيث لا تزال النيران مشتعلة.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-المكسيكي-يستعرض-قوته-في-مسيرة-حاشدة-بالعاصمة-فيديو-1070611872.html
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المكسيك, أخبار المكسيك
المكسيك, أخبار المكسيك

انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا

05:13 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 06:01 GMT 30.11.2022)
© AP Photo / Pablo Spencerصورة أرشيفية.. تسرب غاز يسبب سلسلة من الانفجارات، المكسيك، الأحد 31 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية.. تسرب غاز يسبب سلسلة من الانفجارات، المكسيك، الأحد 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Pablo Spencer
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قالت الحماية المدنية في المكسيك، يوم الثلاثاء، إن 11 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد انفجار وحريق لاحق، ناجم عن تسرب غاز الإيثان خلال عملية حرق خاضعة للرقابة في ولاية فيراكروز المكسيكية.
وبحسب السلطات، "وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال".
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
الرئيس المكسيكي يستعرض قوته في مسيرة حاشدة بالعاصمة.. فيديو
28 نوفمبر, 06:28 GMT
وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ تواصل العمل في الموقع حيث لا تزال النيران مشتعلة.
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