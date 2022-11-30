https://sputnikarabic.ae/20221130/انفجار-غاز-في-المكسيك-يخلف-11-شخصا-مصابا-1070678833.html
انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا
انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا
قالت الحماية المدنية في المكسيك، يوم الثلاثاء، إن 11 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد انفجار وحريق لاحق، ناجم عن تسرب غاز الإيثان خلال عملية حرق خاضعة... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T05:13+0000
2022-11-30T05:13+0000
2022-11-30T06:01+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
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وبحسب السلطات، "وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال".وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ تواصل العمل في الموقع حيث لا تزال النيران مشتعلة.
https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-المكسيكي-يستعرض-قوته-في-مسيرة-حاشدة-بالعاصمة-فيديو-1070611872.html
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المكسيك, أخبار المكسيك
انفجار غاز في المكسيك يخلف 11 مصابا
05:13 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 06:01 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
قالت الحماية المدنية في المكسيك، يوم الثلاثاء، إن 11 شخصًا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد انفجار وحريق لاحق، ناجم عن تسرب غاز الإيثان خلال عملية حرق خاضعة للرقابة في ولاية فيراكروز المكسيكية.
وبحسب السلطات، "وقع انفجار في موقع تسرب الإيثان أثناء عمليات الحرق المراقبة. وهناك تقارير من الموقع عن إصابة 11 من أفراد فرقة العمل، أحدهم مصاب بحروق من الدرجة الثانية والآخرون بحروق من الدرجة الأولى، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات
في بلدتي أجوا دولسي ونانتشيتال".
وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ تواصل العمل في الموقع حيث لا تزال النيران مشتعلة.