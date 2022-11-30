https://sputnikarabic.ae/20221130/بيلاروسيا-ترصد-زيادة-غير-مسبوقة-للقوات-الأمريكية-والناتو-قرب-حدودها-1070711554.html
بيلاروسيا ترصد زيادة غير مسبوقة للقوات الأمريكية والناتو قرب حدودها
بيلاروسيا ترصد زيادة غير مسبوقة للقوات الأمريكية والناتو قرب حدودها
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T17:15+0000
2022-11-30T17:15+0000
2022-11-30T17:15+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "الوضع حول بيلاروس لا يزال صعبا"، موضحا "تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من "التهديد من الشرق".وأضاف خرينين "نحن نعول على أنفسنا في المقام الأول، لكننا نعلم أنه إذا احتجنا لمساعدة، فإن لدينا حليفا موثوقا يتمثل في روسيا. لذلك، سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع التهديدات العسكرية لدولة الاتحاد".والشهر الماضي، قال وزير الدفاع البيلاروسي إن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة.ووقتها، شدد الجنرال خرينين على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-تؤكد-دخول-المواجهة-مع-الغرب-مرحلتها-الساخنة--1069275537.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, روسيا
بيلاروسيا ترصد زيادة غير مسبوقة للقوات الأمريكية والناتو قرب حدودها
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أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.
مينسك - سبوتنيك
. وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "الوضع حول بيلاروس لا يزال صعبا"، موضحا "تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من "التهديد من الشرق".
وأضاف خرينين
"نحن نعول على أنفسنا في المقام الأول، لكننا نعلم أنه إذا احتجنا لمساعدة، فإن لدينا حليفا موثوقا يتمثل في روسيا. لذلك، سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع التهديدات العسكرية لدولة الاتحاد".
والشهر الماضي، قال وزير الدفاع البيلاروسي إن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة.
ووقتها، شدد الجنرال خرينين على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".