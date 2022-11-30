https://sputnikarabic.ae/20221130/تفاهم-روسي-جزائري-على-ترتيب-زيارة-الرئيس-تبون-إلى-روسيا-بحلول-نهاية-العام-الجاري--1070680191.html

تفاهم روسي جزائري على ترتيب زيارة الرئيس تبون إلى روسيا بحلول نهاية العام الجاري

تفاهم روسي جزائري على ترتيب زيارة الرئيس تبون إلى روسيا بحلول نهاية العام الجاري

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T07:33+0000

2022-11-30T07:33+0000

2022-11-30T07:33+0000

العالم العربي

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال شوفايف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد، إن "هناك اتفاق وتفاهم مبدئي لدى كلا الجانبين على أن زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الحالي".وشدد السفير الروسي على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين بلدينا"، معربًا عن أمله في "أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط.وأضاف لعمامرة: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكتان ومهمتان لبعضهما بعضا، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الجزائري لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.

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