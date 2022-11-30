https://sputnikarabic.ae/20221130/توقعات-بإبقاء-أوبك--على-مستويات-إنتاج-النفط-الحالية-رغم-عدم-اليقين-في-الأسواق-1070700874.html

توقعات بإبقاء "أوبك +" على مستويات إنتاج النفط الحالية رغم عدم اليقين في الأسواق

توقعات بإبقاء "أوبك +" على مستويات إنتاج النفط الحالية رغم عدم اليقين في الأسواق

تشير توقعات المحللين والمستثمرين بشكل متزايد إلى احتمال إبقاء "أوبك" وحلفائها مستويات الإنتاج مستقرة، بعد أن حولت المنظمة اجتماعها المقبل إلى لقاء عبر الإنترنت... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T14:01+0000

2022-11-30T14:01+0000

2022-11-30T14:01+0000

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

السعودية

روسيا

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مندوبو تحالف "أوبك +" إلى أن السعودية وشركاءها قد يفكرون في فرض قيود إضافية على الإنتاج في اجتماعهم يوم الأحد، والذي كان من المقرر عقده في مقر المنظمة في فيينا.ولكن مع قرار المجموعة بعقد جلسة افتراضية بدلا من ذلك، تغير الآراء. لا تزال هناك مناقشة بشأن تخفيضات أعمق للإمدادات، لكن يتوقع محللو النفط ومسؤولو "أوبك +" على نطاق واسع أن التحالف سيبقي الإنتاج دون تغيير.ويقولون، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها يواجهون الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي لتغيير المسار. توقعات الطلب في الصين غير واضحة ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يساومون بشأن حد أقصى لسعر الصادرات النفط الروسي.من شأن قرار تمديد أهداف الإنتاج الحالية أن يمنح المجموعة التي تضم 23 دولة وقتا لتقييم تأثير تغيير السياسة الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، ونص على خفض بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-تخفض-صادراتها-النفطية-مع-تنفيذ-المملكة-لاتفاق-أوبك--1070288707.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, السعودية, روسيا, اقتصاد, العالم