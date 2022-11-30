عربي
https://sputnikarabic.ae/20221130/معادن-لا-مثيل-لها-على-وجه-الأرض-داخل-حجر-نيزكي-ضخم-في-دولة-عربية-1070697108.html
معادن "لا مثيل لها على وجه الأرض" داخل حجر نيزكي ضخم في دولة عربية
معادن "لا مثيل لها على وجه الأرض" داخل حجر نيزكي ضخم في دولة عربية
تم اكتشاف معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض داخل صخرة من نيزك ضخم في الصومال، يمكن أن يحمل أدلة مهمة لكيفية تشكل الكويكبات. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:33+0000
2022-11-30T12:33+0000
مجتمع
علوم
نيازك
بحث
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104266/52/1042665214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0ec039a8dbd2500cda208d4f943337e.jpg
ووفقا لصحيفة "لايف سيانس" العلمية، تم العثور على المعدنين الجديدين داخل شريحة 2.5 أونصة (70 غرام) مأخوذة من نيزك تم العثور عليه في عام 2020.وصنّف الباحثون الاكتشاف على أنه نيزك معقد من الحديد "IAB"، وهو نوع مصنوع من الحديد النيزكي المرقط بقطع صغيرة من السيليكات. أثناء التحقيق في شريحة النيزك، لفتت تفاصيل المعادن الجديدة انتباه العلماء ومن خلال مقارنة المعادن بنسخ منها تم تصنيعها مسبقًا في المختبر، تمكنوا من التعرف عليها بسرعة على أنها مسجلة حديثًا في الطبيعة.يخطط الباحثون لمزيد من التحقيق في النيازك من أجل فهم الظروف التي تشكل فيها الكويكب الأصلي.ومع ذلك، قد تكون الرؤى العلمية المستقبلية للنيزك الجديد في خطر بعدما تم نقل النيزك الآن إلى الصين بحثًا عن مشتر محتمل، مما قد يحد من وصول الباحثين إلى صخرة الفضاء للتحقيق فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221119/لحظة-احتراق-جسم-فضائي-عند-وصوله-إلى-الغلاف-الجوي-للأرض-فيديو-1070325790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104266/52/1042665214_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9393ade8b4ffc24b93c067913bdf293a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم, نيازك, بحث
مجتمع, علوم, نيازك, بحث

معادن "لا مثيل لها على وجه الأرض" داخل حجر نيزكي ضخم في دولة عربية

12:33 GMT 30.11.2022
CC0 / / نيازك
نيازك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
CC0 / /
تابعنا عبرTelegram
تم اكتشاف معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض داخل صخرة من نيزك ضخم في الصومال، يمكن أن يحمل أدلة مهمة لكيفية تشكل الكويكبات.
ووفقا لصحيفة "لايف سيانس" العلمية، تم العثور على المعدنين الجديدين داخل شريحة 2.5 أونصة (70 غرام) مأخوذة من نيزك تم العثور عليه في عام 2020.

وقال كريس هيرد، الأستاذ في قسم علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة ألبرتا، في بيان: "كلما وجدت معدنا جديدا، فهذا يعني أن الظروف الجيولوجية الفعلية، كيمياء الصخور، كانت مختلفة عما تم العثور عليه من قبل، هذا ما يجعل الأمر مثيرًا: في هذا النيزك بالذات لديك اثنان من المعادن الموصوفة رسميا والتي تعتبر جديدة في العلم".

وصنّف الباحثون الاكتشاف على أنه نيزك معقد من الحديد "IAB"، وهو نوع مصنوع من الحديد النيزكي المرقط بقطع صغيرة من السيليكات. أثناء التحقيق في شريحة النيزك، لفتت تفاصيل المعادن الجديدة انتباه العلماء ومن خلال مقارنة المعادن بنسخ منها تم تصنيعها مسبقًا في المختبر، تمكنوا من التعرف عليها بسرعة على أنها مسجلة حديثًا في الطبيعة.
يخطط الباحثون لمزيد من التحقيق في النيازك من أجل فهم الظروف التي تشكل فيها الكويكب الأصلي.
وقال هيرد: "هذه هي خبرتي - كيف تستخلص العمليات الجيولوجية والتاريخ الجيولوجي للكويكب الذي كانت هذه الصخرة جزءًا منه... لم أفكر مطلقا في أنني سأشارك في وصف المعادن الجديدة تماما من خلال العمل على حجر نيزكي".
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
لحظة احتراق جسم فضائي عند وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض... فيديو
19 نوفمبر, 11:24 GMT
ومع ذلك، قد تكون الرؤى العلمية المستقبلية للنيزك الجديد في خطر بعدما تم نقل النيزك الآن إلى الصين بحثًا عن مشتر محتمل، مما قد يحد من وصول الباحثين إلى صخرة الفضاء للتحقيق فيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала