https://sputnikarabic.ae/20221130/معادن-لا-مثيل-لها-على-وجه-الأرض-داخل-حجر-نيزكي-ضخم-في-دولة-عربية-1070697108.html

معادن "لا مثيل لها على وجه الأرض" داخل حجر نيزكي ضخم في دولة عربية

معادن "لا مثيل لها على وجه الأرض" داخل حجر نيزكي ضخم في دولة عربية

تم اكتشاف معدنين لم يسبق لهما مثيل على الأرض داخل صخرة من نيزك ضخم في الصومال، يمكن أن يحمل أدلة مهمة لكيفية تشكل الكويكبات. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لصحيفة "لايف سيانس" العلمية، تم العثور على المعدنين الجديدين داخل شريحة 2.5 أونصة (70 غرام) مأخوذة من نيزك تم العثور عليه في عام 2020.وصنّف الباحثون الاكتشاف على أنه نيزك معقد من الحديد "IAB"، وهو نوع مصنوع من الحديد النيزكي المرقط بقطع صغيرة من السيليكات. أثناء التحقيق في شريحة النيزك، لفتت تفاصيل المعادن الجديدة انتباه العلماء ومن خلال مقارنة المعادن بنسخ منها تم تصنيعها مسبقًا في المختبر، تمكنوا من التعرف عليها بسرعة على أنها مسجلة حديثًا في الطبيعة.يخطط الباحثون لمزيد من التحقيق في النيازك من أجل فهم الظروف التي تشكل فيها الكويكب الأصلي.ومع ذلك، قد تكون الرؤى العلمية المستقبلية للنيزك الجديد في خطر بعدما تم نقل النيزك الآن إلى الصين بحثًا عن مشتر محتمل، مما قد يحد من وصول الباحثين إلى صخرة الفضاء للتحقيق فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221119/لحظة-احتراق-جسم-فضائي-عند-وصوله-إلى-الغلاف-الجوي-للأرض-فيديو-1070325790.html

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