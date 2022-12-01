https://sputnikarabic.ae/20221201/آبل-لن-تحذف-تويتر-من-متجر-تطبيقاتها-بعد-حل-سوء-تفاهم-مع-إيلون-ماسك-1070737212.html

‏"آبل" لن تحذف "تويتر" من متجر تطبيقاتها بعد حل "سوء تفاهم" مع إيلون ماسك

‏"آبل" لن تحذف "تويتر" من متجر تطبيقاتها بعد حل "سوء تفاهم" مع إيلون ماسك

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن شركة "آبل" الأمريكية لن تقوم بحجب تطبيقه "تويتر" من متجرها ‏للتطبيقات الذكية، وذلك بعد تصالحه مع رئيسها، تيم كوك.‏ 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T14:30+0000

2022-12-01T14:30+0000

2022-12-01T14:30+0000

تويتر

مجتمع

إيلون ماسك

منوعات

شركة آبل

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وقال ماسك، اليوم الخميس، إنه أجرى "محادثة جيدة" خلال اجتماع مع كوك في مقر شركة "آبل".وكتب إيلون ماسك على "تويتر": "من بين أمور أخرى، حللنا سوء التفاهم حول احتمال إزالة حذف "تويتر" من متجر التطبيقات، وكان تيم كوك واضحا أن شركة "آبل" لم تنوي أبدا القيام بهذا".كما أشار ماسك إلى أنه دعا كوك لإيقاف الكثير من إعلانات "آبل" على "تويتر"، مدعيا ​​أن صانع هواتف "آيفون" قد "أوقف معظم الحملات الإعلانية" على منصة التغريدات، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الشركة حاليا طمأنة العلامات التجارية، وسط تراجع أوسع في الإعلانات على المنصة.ولم يوضح ماسك في بيانه اليوم، السبب الأصلي وراء نشوب مشكلة "آبل" مع تطبيق "تويتر"، لكن الرئيس السابق للثقة والأمان في منصة التغريدات الأمريكية كشف أن "آبل" أبلغت عن العديد من المشكلات أثناء عملية مراجعة التطبيق في الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن أحدث تغريدات إيلون ماسك لا توضح ما إذا كان رئيس "آبل"، تيم كوك، عالج أيا من شكاوى ماسك الأخيرة، فإلى جانب مشكلة متجر "آبل"، انضم ماسك أيضا إلى صفوف المطورين المتزايدة لانتقاد "الضريبة السرية" بنسبة 30 في المائة في متجر "آبل" على عمليات الشراء داخل التطبيق.وزعمت تقارير أن ماسك قام بتأخير إعادة إطلاق اشتراكات خدمة "تويتر بلو" من أجل تجنب رسوم متجر "آبل"، وفقا للنشرة الإخبارية "بلاتفورمر".

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