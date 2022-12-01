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https://sputnikarabic.ae/20221201/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أشخاص-وشركات-مرتبطين-بـحزب-الله-وكوريا-الشمالية-1070748953.html
أمريكا تفرض عقوبات على شركتين وأشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" وكوريا الشمالية
أمريكا تفرض عقوبات على شركتين وأشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" وكوريا الشمالية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وكيانين في لبنان بسبب تورط مزعوم في تقديم خدمات مالية وشراء أسلحة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T21:09+0000
2022-12-01T21:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اليوم، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان، لتقديمهم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص إضافي مشارك في تسهيل شراء الأسلحة للحزب".وتستهدف عقوبات الخدمات المالية عادل محمد منصور وناصر حسن ناصر وشركة "الخبارة" للمحاسبة والمراجعة والدراسات وشركة أخرى لتدقيق الحسابات والمراجعة. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على حسن خليل بزعم أنه "يعمل بنشاط لشراء أسلحة" لصالح حزب الله.كما أعلنت وزارة الخزانة الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية على ثلاثة أشخاص بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في إشعاره، إن العقوبات تستهدف إيل هو جون وسو جيل كيم وجين يو.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-متعلقة-بإيران-1070480343.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, كوريا الشمالية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, كوريا الشمالية, العالم

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين وأشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" وكوريا الشمالية

21:09 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 21:22 GMT 01.12.2022)
© AP Photo / Hassan Ammarأنصار "حزب الله" خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
أنصار حزب الله خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
أنصار "حزب الله" خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021. صورة أرشفية
© AP Photo / Hassan Ammar
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وكيانين في لبنان بسبب تورط مزعوم في تقديم خدمات مالية وشراء أسلحة لصالح "حزب الله"، كما فرضت عقوبات مرتبطة بكوريا الشمالية.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اليوم، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان، لتقديمهم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص إضافي مشارك في تسهيل شراء الأسلحة للحزب".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
23 نوفمبر, 16:25 GMT
وتستهدف عقوبات الخدمات المالية عادل محمد منصور وناصر حسن ناصر وشركة "الخبارة" للمحاسبة والمراجعة والدراسات وشركة أخرى لتدقيق الحسابات والمراجعة. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على حسن خليل بزعم أنه "يعمل بنشاط لشراء أسلحة" لصالح حزب الله.
كما أعلنت وزارة الخزانة الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية على ثلاثة أشخاص بعد تجارب بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في إشعاره، إن العقوبات تستهدف إيل هو جون وسو جيل كيم وجين يو.
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