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مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيروت، اليوم الخميس، بأن البرلمان اللبناني فشل في جلسته الثامنة بانتخاب رئيس للجمهورية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T09:46+0000
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وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 37 صوتا، بينما قدم 52 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 4 أصوات، ولبنان الجديد 9 أصوات، و5 أصوات لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.وحدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس المقبل 8 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل.ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.وانتهت ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20220929/اللا-توافق-على-رئيس-جديد-للبنان-سيد-الموقف-في-البرلمان-اللبناني-1068390340.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

09:46 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 01.12.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيروت، اليوم الخميس، بأن البرلمان اللبناني فشل في جلسته الثامنة بانتخاب رئيس للجمهورية.
وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 37 صوتا، بينما قدم 52 نائبا ورقة بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 4 أصوات، ولبنان الجديد 9 أصوات، و5 أصوات لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.
وحدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس المقبل 8 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل.
افتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني
29 سبتمبر, 11:11 GMT
ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.
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