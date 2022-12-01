https://sputnikarabic.ae/20221201/الحرس-الثوري-الإيراني-لن-نسمح-لأحد-أن-يستهدف-أمن-واستقرار-الشعب-1070721125.html

الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح لأحد أن يستهدف أمن واستقرار الشعب

الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح لأحد أن يستهدف أمن واستقرار الشعب

أكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن "الحرس الثوري لن يسمح لأحد أن يستهدف أمن واستقرار الشعب وسيضحي بنفسه من أجل الشعب والنظام... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T08:27+0000

2022-12-01T08:27+0000

2022-12-01T08:27+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال اللواء حسين سلامي، في كلمة له، "أولئك الذين لا يستطيعون رؤية تقدم إيران في العالم، يزرعون بذور الفتنة في نفوس الشباب وحتى اليوم يعتبرون فوز شبابنا الرياضيين مصدر شؤم وحزن لهم"وأضاف: "سنبقى مع الشعب وهذا النظام والوطن حتى نهاية حياتنا ويدا بيد مع الشباب المخدوع، متابعا: "نريد القضاء على آمال العدو ومخططاته ونسعى للحفاظ على إنجازات الشهداء".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حذر من خطورة سيطرة الأعداء على العقول في الدول الأخرى.وكتب عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسعى العدو للسيطرة على العقول، إذ أن الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول". وأردف: "إذا استولوا على عقول أمة، فإن تلك الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو، لهذا السبب يجب حماية العقول".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، كشف يوم السبت الماضي، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".

إيران

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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني