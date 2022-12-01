https://sputnikarabic.ae/20221201/السيسي-مصر-تجاوزت-الأزمات-الاقتصادية-وأثبتت-أنها-الرقم-الصحيح-في-المعادلة-العالمية-1070740665.html
السيسي: مصر تجاوزت الأزمات الاقتصادية وأثبتت أنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية
السيسي: مصر تجاوزت الأزمات الاقتصادية وأثبتت أنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تجاوزت الآثار الاقتصادية الواقعة على المواطنين جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، عبر حزمة إجراءات حماية اجتماعية. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:31+0000
2022-12-01T15:31+0000
2022-12-01T15:31+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070039924_0:0:1134:639_1920x0_80_0_0_7c5657a604539e02479583bdce65d2bd.jpg
جاء ذلك خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة الواقعة بدلتا مصر، اليوم الخميس.أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تنفذ حاليا خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة "على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة".ودافع خلال كلمته عن بناء المدن الجديدة مؤكدا أنها تُشيد لاحتواء الزيادة السكانية المطردة، ولمواجهة التوسع غير المخطط له في الكتل العمرانية، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية. وأضاف أن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها، توفر مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة، داعيا إلى ضبط النمو السكاني، ومحذرا من أن استمرار الزيادة السكانية بالمعدل الحالي يعرقل متطلبات التنمية.وتعد مدينة المنصورة الجديدة، التي جرى افتتاحها اليوم، واحدة ضمن خطة تشمل بناء 30 مدينة جديدة شرعت مصر في بنائها.وتوسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في مشروعات كبرى مثل بناء مدن سكنية ضخمة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة واسعة للنقل والطرق.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الرئيس-المصري-يجدد-التحذير-من-خطر-الزيادة-السكانية-1070724535.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070039924_71:0:1134:797_1920x0_80_0_0_38aa2abece4dfdeebe941515ef4e6290.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: مصر تجاوزت الأزمات الاقتصادية وأثبتت أنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية
تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تجاوزت الآثار الاقتصادية الواقعة على المواطنين جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، عبر حزمة إجراءات حماية اجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة الواقعة بدلتا مصر، اليوم الخميس.
أشار الرئيس المصري
إلى أن بلاده تنفذ حاليا خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة "على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة".
واعتبر السيسي، خلال كلمته، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر الماضي "شهـادة عالمية" لبلاده بأنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية شديدة التعقيد.
ودافع خلال كلمته عن بناء المدن الجديدة مؤكدا أنها تُشيد لاحتواء الزيادة السكانية المطردة، ولمواجهة التوسع غير المخطط له في الكتل العمرانية، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن مشروعات التنمية الجاري تنفيذها، توفر مصدر دخل لنحو 5 ملايين أسرة، داعيا إلى ضبط النمو السكاني، ومحذرا من أن استمرار الزيادة السكانية
بالمعدل الحالي يعرقل متطلبات التنمية.
وتعد مدينة المنصورة الجديدة، التي جرى افتتاحها اليوم، واحدة ضمن خطة تشمل بناء 30 مدينة جديدة شرعت مصر في بنائها.
وتوسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في مشروعات كبرى مثل بناء مدن سكنية ضخمة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة واسعة للنقل والطرق.