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https://sputnikarabic.ae/20221201/الولايات-المتحدة-تمنح-لوكهيد-مارتن-عقدا-بقيمة-430-مليون-دولار-لإنتاج-هيمارس-وخدمات-الدعم--1070749968.html
الولايات المتحدة تمنح "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430 مليون دولار لإنتاج هيمارس وخدمات الدعم
الولايات المتحدة تمنح "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430 مليون دولار لإنتاج هيمارس وخدمات الدعم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي منح شركة لوكهيد مارتن عقدا بقيمة 430 مليون دولار لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وخدمات الدعم. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T23:01+0000
2022-12-01T23:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
صزاريخ هيمارس
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان يوم الخميس: "حصلت شركة لوكهيد مارتن، جراند برايري، تكساس، على عقد حوافز بسعر ثابت بقيمة 430.930.711 دولارا للإنتاج الكامل لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وخدمات الدعم لتلبية حاجة ملحة لدعم الجيش ومختلف شركاء المبيعات العسكرية الأجنبية".وقال الإشعار إنه من المقدر أن يكتمل العقد بحلول 31 ديسمبر 2025.يشار إلى أن الولايات المتحدة سلمت عددا من منظومة "هيمارس" إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث يزعمون أن السلاح كان فعالا بشكل خاص.
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الولايات المتحدة الأمريكية, صزاريخ هيمارس
الولايات المتحدة الأمريكية, صزاريخ هيمارس

الولايات المتحدة تمنح "لوكهيد مارتن" عقدا بقيمة 430 مليون دولار لإنتاج هيمارس وخدمات الدعم

23:01 GMT 01.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarov
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي منح شركة لوكهيد مارتن عقدا بقيمة 430 مليون دولار لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وخدمات الدعم.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان يوم الخميس: "حصلت شركة لوكهيد مارتن، جراند برايري، تكساس، على عقد حوافز بسعر ثابت بقيمة 430.930.711 دولارا للإنتاج الكامل لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وخدمات الدعم لتلبية حاجة ملحة لدعم الجيش ومختلف شركاء المبيعات العسكرية الأجنبية".
وقال الإشعار إنه من المقدر أن يكتمل العقد بحلول 31 ديسمبر 2025.
يشار إلى أن الولايات المتحدة سلمت عددا من منظومة "هيمارس" إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث يزعمون أن السلاح كان فعالا بشكل خاص.
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