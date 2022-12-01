https://sputnikarabic.ae/20221201/خبير-تنظيم-داعش-لم-يعد-كما-كان-قبل-10-سنوات-1070734094.html

خبير: تنظيم "داعش" لم يعد كما كان قبل 10 سنوات

خبير: تنظيم "داعش" لم يعد كما كان قبل 10 سنوات

أعلن رئيس الرابطة الدولية للمحاربين القدامى لوحدة مكافحة الإرهاب "ألفا" سيرغي غونشاروف، اليوم الخميس، أن القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، حدث إيجابي،... 01.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-01T13:20+0000

2022-12-01T13:20+0000

2022-12-01T13:21+0000

تنظيم داعش الإرهابي

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال غونشاروف لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة إزالة هذا القائد أمر جيد بالتأكيد، لكن لا بد من فهم أن تنظيم داعش الحالي بعيد كل البعد عن القوة التي كان عليه الحال عندما بدأنا الحملة السورية في عام 2015. وقد قتل عدد كبير من مقاتلي داعش أو ماتوا منذ ذلك الحين. أو فروا إلى أفغانستان وربما انضموا بالولاء لجماعات إرهابية أخرى".وأوضح المحارب القديم في وحدة "ألفا"، أن "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) ليس له بنية ذات تسلسل هرمي رأسي واضح، وبالتالي بعد القضاء على القائد التالي يحل محله مقاتل آخر على الفور.ووفقا له، فإن الخطر الحقيقي في سوريا اليوم ليس في "داعش"، بل التصعيد المحتمل للمواجهة بين تركيا والأكراد.وفي وقت سابق، أكد البنتاغون القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، أبو الحسن القريشي، مشيرا إلى أن العملية نفذتها قوات المعارضة التابعة لما يسمى "الجيش السوري الحر".

https://sputnikarabic.ae/20221126/قوات-سوريا-الديمقراطية-تعلن-وقف-عملياتها-ضد-داعش-1070567183.html

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي