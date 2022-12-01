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https://sputnikarabic.ae/20221201/خبير-تنظيم-داعش-لم-يعد-كما-كان-قبل-10-سنوات-1070734094.html
خبير: تنظيم "داعش" لم يعد كما كان قبل 10 سنوات
خبير: تنظيم "داعش" لم يعد كما كان قبل 10 سنوات
أعلن رئيس الرابطة الدولية للمحاربين القدامى لوحدة مكافحة الإرهاب "ألفا" سيرغي غونشاروف، اليوم الخميس، أن القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، حدث إيجابي،... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T13:20+0000
2022-12-01T13:21+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال غونشاروف لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة إزالة هذا القائد أمر جيد بالتأكيد، لكن لا بد من فهم أن تنظيم داعش الحالي بعيد كل البعد عن القوة التي كان عليه الحال عندما بدأنا الحملة السورية في عام 2015. وقد قتل عدد كبير من مقاتلي داعش أو ماتوا منذ ذلك الحين. أو فروا إلى أفغانستان وربما انضموا بالولاء لجماعات إرهابية أخرى".وأوضح المحارب القديم في وحدة "ألفا"، أن "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) ليس له بنية ذات تسلسل هرمي رأسي واضح، وبالتالي بعد القضاء على القائد التالي يحل محله مقاتل آخر على الفور.ووفقا له، فإن الخطر الحقيقي في سوريا اليوم ليس في "داعش"، بل التصعيد المحتمل للمواجهة بين تركيا والأكراد.وفي وقت سابق، أكد البنتاغون القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، أبو الحسن القريشي، مشيرا إلى أن العملية نفذتها قوات المعارضة التابعة لما يسمى "الجيش السوري الحر".
https://sputnikarabic.ae/20221126/قوات-سوريا-الديمقراطية-تعلن-وقف-عملياتها-ضد-داعش-1070567183.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

خبير: تنظيم "داعش" لم يعد كما كان قبل 10 سنوات

13:20 GMT 01.12.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 01.12.2022)
© Sputnik . JAAFAR MOUHANNAسقوط "داعش" وتماسك سوريا يرسم نتيجة الصراع
سقوط داعش وتماسك سوريا يرسم نتيجة الصراع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© Sputnik . JAAFAR MOUHANNA
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أعلن رئيس الرابطة الدولية للمحاربين القدامى لوحدة مكافحة الإرهاب "ألفا" سيرغي غونشاروف، اليوم الخميس، أن القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، حدث إيجابي، لكن هذه الجماعة، حاليا، ليس لها نفس الهيبة والنفوذ في سوريا كما كانت عليه قبل عشر سنوات.
موسكو - سبوتنيك. وقال غونشاروف لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة إزالة هذا القائد أمر جيد بالتأكيد، لكن لا بد من فهم أن تنظيم داعش الحالي بعيد كل البعد عن القوة التي كان عليه الحال عندما بدأنا الحملة السورية في عام 2015. وقد قتل عدد كبير من مقاتلي داعش أو ماتوا منذ ذلك الحين. أو فروا إلى أفغانستان وربما انضموا بالولاء لجماعات إرهابية أخرى".
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
قوات سوريا الديمقراطية تعلن وقف عملياتها ضد "داعش"
26 نوفمبر, 13:49 GMT
وأوضح المحارب القديم في وحدة "ألفا"، أن "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) ليس له بنية ذات تسلسل هرمي رأسي واضح، وبالتالي بعد القضاء على القائد التالي يحل محله مقاتل آخر على الفور.

وشدد غونشاروف على أنه: "إذا اعتقد أحد أن هذا القائد كان يقرر كل شيء، فهو مخطئ. واحد يغادر - يأتي الآخر. والمشكلة هي أن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال موجودة، على الرغم من أنني أكرر: بالشكل الذي كانت عليه من قبل - قبل عشر سنوات، كان الأمر كذلك. لا أكثر. فقد انقسمت إلى العديد من القطاعات".

ووفقا له، فإن الخطر الحقيقي في سوريا اليوم ليس في "داعش"، بل التصعيد المحتمل للمواجهة بين تركيا والأكراد.
وفي وقت سابق، أكد البنتاغون القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، أبو الحسن القريشي، مشيرا إلى أن العملية نفذتها قوات المعارضة التابعة لما يسمى "الجيش السوري الحر".
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