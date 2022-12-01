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وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيرة التركي من شن أنقرة عملية عسكرية في سوريا
وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيرة التركي من شن أنقرة عملية عسكرية في سوريا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T00:38+0000
2022-12-01T00:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في البيان الصحفي يوم الأربعاء إن وزير الدفاع، لويد أوستن، تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار".وأضاف البيان: "أعرب [وزير الدفاع] عن قلقه إزاء تصاعد العمل في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة، التي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون مع الشركاء المحليين في سوريا لهزيمة تنظيم داعش [المحظور في روسيا].ودعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد، وشارك معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأكد أردوغان، أمس الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".وقال إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".
https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تتهم-أمريكا-بدعم-الإرهابيين-شمالي-سوريا-1070695860.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيرة التركي من شن أنقرة عملية عسكرية في سوريا

00:38 GMT 01.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة في شمال شرق سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في البيان الصحفي يوم الأربعاء إن وزير الدفاع، لويد أوستن، تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار".
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا
أمس, 11:46 GMT
وأضاف البيان: "أعرب [وزير الدفاع] عن قلقه إزاء تصاعد العمل في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة، التي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون مع الشركاء المحليين في سوريا لهزيمة تنظيم داعش [المحظور في روسيا].
ودعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد، وشارك معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت تركيا قصفها لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد، بما في ذلك تفجير إسطنبول الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأكد أردوغان، أمس الأحد، أن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".
وقال إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:50 GMT
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