لافروف: مجلس أوروبا في "وعكة صحية بلا أمل بالشفاء"

قال وزير الخارجية الروسي إن حلف "الناتو" يقترب من حدود روسيا الاتحادية ويعزز من قدراته الهجومية، مشيرا إلى إجراء دول الحلف تدريبات عسكرية يتم فيها الإعلان أن روسيا "دولة عدوة"، مشددا على أن هذه الإجراءات تمثل خرقا لجميع المعاهدات.
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا حول قضايا الأمن الأوروبي عبر تقنية الفيديو.
08:38 GMT 01.12.2022
لافروف: شدة وكثافة القصف الأوكراني على دونباس زادت في منتصف فبراير/ شباط الماضي ما أدى إلى تدفق آلاف المهاجرين إلى روسيا.
08:30 GMT 01.12.2022
لافروف: الولايات المتحدة وبروكسل اتخذوا نهج دعم نظام كييف في سياسته التي تدعو إلى الضغط ومحاربة الثقافة واللغة الروسية وكل ما يتعلق بروسيا، وقاموا بدعم المتطرفين هناك، ودعموا نظام كييف في مساعيه هذه.
08:29 GMT 01.12.2022
لافروف: الولايات المتحدة تريد الهيمنة على أوروبا كلها وليس فقط ألمانيا.
08:26 GMT 01.12.2022
لافروف: الناتو يقترب من حدود روسيا الاتحادية ويعزز من قدراته الهجومية ويتم إجراء تدريبات عسكرية ويتم الإعلان أن روسيا "دولة عدوة"، كل هذا خرق لمعاهدة 2010 التي تم التوقيع عليها من قبل جميع رؤساء وزراء الناتو.
08:24 GMT 01.12.2022
لافروف: الولايات المتحدة تريد الهيمنة على أوروبا كلها، ليس فقط ألمانيا، بل الاتحاد الأوروبي، وبعد انتهاء الحرب الباردة فلسفة الهيمنة تصاعدت.
08:21 GMT 01.12.2022
لافروف: اقتربت بنية الناتو العسكرية من الحدود الروسية وهذا مخالف لمعاهدة إسطنبول.
08:20 GMT 01.12.2022
لافروف: انسحبت أمريكا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات.
08:19 GMT 01.12.2022
لافروف: الغرب لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم.
08:15 GMT 01.12.2022
لافروف: فكرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990.
08:13 GMT 01.12.2022
لافروف: حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على جميع أنحاء العالم