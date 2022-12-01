عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الدفاع-التركي-واشنطن-طلبت-من-أنقرة-إعادة-النظر-في-عمليتها-العسكرية-المحتملة-بسوريا-1070738869.html
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد تنظيم "قوات سوريا... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:08+0000
2022-12-01T15:08+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834132_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_75d46d2e439c5eaa63cf77233d6aaa6c.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد قسد".وأضاف أكار أن تركيا طلبت في المقابل من الولايات المتحدة "الالتزام بتعهداتها"، داعيا واشنطن إلى "تفهم الوضع" فيما يتعلق بسوريا.وتابع: "تم توجيه التحذيرات اللازمة لدول الحلفاء فيما يخص عدم استخدام الإرهابيين أعلامها وزيّها بطريقة تجعل من الصعب تمييز الإرهابيين وإبعادهم عن مناطقها وقطع جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية".وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20221130/برلماني-سوري-تهديد-الاجتياح-البري-مناورة-سياسية-وتركيا-تخشى-الاصطدام-العسكري-مع-الجيش-1070712532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834132_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_359a97d8b3f61b97d87987f20982f3cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا

15:08 GMT 01.12.2022
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمالي سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد قسد".
أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يتحدث عبر جهاز إرسال عند نقطة تفتيش بالقرب من حقل عمر النفطي شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
برلماني سوري: تهديد الاجتياح البري مناورة سياسية وتركيا تخشى الاصطدام العسكري مع الجيش
أمس, 18:13 GMT
وأضاف أكار أن تركيا طلبت في المقابل من الولايات المتحدة "الالتزام بتعهداتها"، داعيا واشنطن إلى "تفهم الوضع" فيما يتعلق بسوريا.
وتابع: "تم توجيه التحذيرات اللازمة لدول الحلفاء فيما يخص عدم استخدام الإرهابيين أعلامها وزيّها بطريقة تجعل من الصعب تمييز الإرهابيين وإبعادهم عن مناطقها وقطع جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية".
وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала