https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الدفاع-التركي-واشنطن-طلبت-من-أنقرة-إعادة-النظر-في-عمليتها-العسكرية-المحتملة-بسوريا-1070738869.html
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد تنظيم "قوات سوريا... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T15:08+0000
2022-12-01T15:08+0000
2022-12-01T15:08+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد قسد".وأضاف أكار أن تركيا طلبت في المقابل من الولايات المتحدة "الالتزام بتعهداتها"، داعيا واشنطن إلى "تفهم الوضع" فيما يتعلق بسوريا.وتابع: "تم توجيه التحذيرات اللازمة لدول الحلفاء فيما يخص عدم استخدام الإرهابيين أعلامها وزيّها بطريقة تجعل من الصعب تمييز الإرهابيين وإبعادهم عن مناطقها وقطع جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية".وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20221130/برلماني-سوري-تهديد-الاجتياح-البري-مناورة-سياسية-وتركيا-تخشى-الاصطدام-العسكري-مع-الجيش-1070712532.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسوريا
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، طلبت من تركيا، إعادة النظر في عمليتها العسكرية البرية المحتملة ضد تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمالي سوريا.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال أكار في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منا إعادة النظر بالعملية العسكرية البرية المحتملة ضد قسد".
وأضاف أكار أن تركيا طلبت في المقابل من الولايات المتحدة
"الالتزام بتعهداتها"، داعيا واشنطن إلى "تفهم الوضع" فيما يتعلق بسوريا.
وتابع: "تم توجيه التحذيرات اللازمة لدول الحلفاء فيما يخص عدم استخدام الإرهابيين أعلامها وزيّها بطريقة تجعل من الصعب تمييز الإرهابيين وإبعادهم عن مناطقها وقطع جميع العلاقات مع المنظمات الإرهابية".
وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.