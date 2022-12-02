https://sputnikarabic.ae/20221202/إسرائيل-زوجة-إيتمار-بن-غفير-تعقد-اجتماعا-لزيادة-اقتحامات-المسجد-الأقصى-1070755466.html

إسرائيل.. زوجة إيتمار بن غفير تعقد اجتماعا لزيادة اقتحامات المسجد الأقصى

إسرائيل.. زوجة إيتمار بن غفير تعقد اجتماعا لزيادة اقتحامات المسجد الأقصى

أفادت قناة عبرية، أمس الخميس، بأن إيلا بن غفير، زوجة الوزير الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير، عقدت اجتماعا استثنائيا مع كبار ضباط الشرطة لزيادة اقتحامات المسجد... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T08:26+0000

2022-12-02T08:26+0000

2022-12-02T08:26+0000

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وذكرت القناة العبرية السابعة أن زوجة الوزير الإسرائيلي المكلف بوزارة الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، قد قامت بمبادرة وتنسيق اجتماع كبار ضباط الشرطة وقادة بلدية القدس المحتلة من أجل العمل على زيادة اقتحامات المسجد الأقصى والصلاة في باحاته بحرية.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع هو الأول من نوعه والذي شارك فيه كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية وقادة المستوطنين وزعماء حركة "إعادة بناء الهيكل" وإيلا غفير، زوجة إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، يهدف إلى إعادة ترتيب عملية اقتحام المسجد الأقصى.واستمع المشاركون في الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي إلى ما أسموه بـ"شكاوى" قادة المستوطنين الخاصة بترتيبات اقتحام المسجد الأقصى والسماح بأداء الصلاة اليهودية في باحته، في وقت أشارت القناة إلى أن قادة الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس قد أكدوا أنهم مهتمون بأي طلب يتعلق باستمرار اقتحام المسجد الأقصى.ومن بين المطالب التي قدمها المستوطنون لقادة الشرطة بهدف زيادة عملية اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، السماح بساعات أكثر لعملية الاقتحام، وتقليص الإشراف الدقيق من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية على عمليات الاقتحام، وهي طلبات خاصة بأداء صلوات تلمودية بحرية وبشكل علني في باحات المسجد الأقصى، فضلا عن فتح مزيد من الأبواب أمام المقتحمين من المستوطنين.وسيتولى إيتمار بن غفير عضو الكنيست المتشدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، منصب وزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة لبنيامين نتنياهو، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.ومن أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير في وزارته، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـ "فرقة يهودا والسامرة" المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي.ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز والاضطرابات مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.

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