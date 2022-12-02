https://sputnikarabic.ae/20221202/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربي-خارق-1070769310.html
إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربي خارق
إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربي خارق
توفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:39+0000
2022-12-02T11:39+0000
2022-12-02T11:39+0000
انفوجرافيك
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ويمثل الصاروخ الروسي "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربي خارق
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توفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة التكلفة.
ويمثل الصاروخ الروسي "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات.