https://sputnikarabic.ae/20221202/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-للتحقيق-في-استخدام-إسرائيل-للقوة-المميتة-بحق-المدنيين-الفلسطينيين-1070787656.html
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين
عبرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، مساء الجمعة، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة،... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T22:34+0000
2022-12-02T22:34+0000
2022-12-02T22:34+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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غزة - سبوتنيك. قال الاتحاد الأوروبي إن "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".وأضاف: "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006 ، حيث قُتل 140 فلسطينيًا (حسب إحصائيات فلسطينية 159 - التحرير)".كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".وأشار الاتحاد الأوروبي أنه وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب أن يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة.وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق طلق الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/نقيب-الصيادين-في-غزة-لـسبوتنيك-وضع-القطاع-مأساوي-وإسرائيل-تتعمد-استهداف-سواحل-غزة-1070709911.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين
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عبرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، مساء الجمعة، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
غزة - سبوتنيك
. قال الاتحاد الأوروبي إن "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
وأضاف: "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006 ، حيث قُتل 140 فلسطينيًا (حسب إحصائيات فلسطينية 159 - التحرير)".
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".
وأشار الاتحاد الأوروبي أنه وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب أن يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة.
وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق طلق الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس
من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا.