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https://sputnikarabic.ae/20221202/السعودية-تشترط-تسجيل-البصمة-لإصدار-تأشيرة-العمرة--لمواطني-5-دول-1070773873.html
السعودية تشترط تسجيل "البصمة" لإصدار تأشيرة العمرة لمواطني 5 دول
السعودية تشترط تسجيل "البصمة" لإصدار تأشيرة العمرة لمواطني 5 دول
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرة "العمرة" إلكترونيا لمواطني 5 دول. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T13:44+0000
2022-12-02T13:44+0000
السعودية
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وقالت الوزراة إن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.وأشارت إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية، كما يلي:1- تحميل تطبيق "saudi visa bio" للهواتف الذكية.2- تحديد نوع التأشيرة.3- القراءة الفورية لجوزات السفر.4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية.5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر.6- مسح بصمات الأصابع الـ10 إلكترونيا من خلال الكاميرا.وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق المنصة الوطنية للحج والعمرة "نسك"، رسميا.وصرح الوزير السعودي بأن المنصة تقدم حاليا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لهم وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تشترط تسجيل "البصمة" لإصدار تأشيرة العمرة لمواطني 5 دول

13:44 GMT 02.12.2022
© AFP 2022التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرة "العمرة" إلكترونيا لمواطني 5 دول.
وقالت الوزراة إن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.
وأضافت أن هذا الإجراء سوف يطبق على القادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا، وتونس، والكويت، وبنغلاديش، وماليزيا.
وأشارت إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية، كما يلي:
1- تحميل تطبيق "saudi visa bio" للهواتف الذكية.
2- تحديد نوع التأشيرة.
3- القراءة الفورية لجوزات السفر.
4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية.
5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر.
6- مسح بصمات الأصابع الـ10 إلكترونيا من خلال الكاميرا.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
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وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق المنصة الوطنية للحج والعمرة "نسك"، رسميا.
وصرح الوزير السعودي بأن المنصة تقدم حاليا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لهم وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
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