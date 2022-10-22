https://sputnikarabic.ae/20221022/الحج-والعمرة-تحدد-فئات-معتمري-الخارج-المستفيدة-من-تغطية-تأمينية-تصل-إلى-100-ألف-ريال-1069346520.html
"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال
"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الفئات التي لها حق الاستفادة من التغطية التأمينية التي أقرتها السلطات السعودية لمعتمري الخارج. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T13:16+0000
2022-10-22T13:16+0000
2022-10-22T13:16+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102025/68/1020256800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bab5def3a5fb7791563bb7cfdd084229.jpg
ووفقا لبيان نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن هناك 4 حالات يمكنها الاستفادة من التغطية التأمينية التي تصل إلى 100 ألف ريال.وعن تلك الفئات، قالت الوزارة إنها تخص "الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة".وأوضحت الوزارة أن "وثيقة تأمين العمرة، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين القادمين من خارج السعودية"، لافتة إلى أنها "مشمولة ضمن رسوم التأشيرة".طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102025/68/1020256800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4f9f88894854773d0d5b09920e5b2e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال
تابعنا عبر
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الفئات التي لها حق الاستفادة من التغطية التأمينية التي أقرتها السلطات السعودية لمعتمري الخارج.