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https://sputnikarabic.ae/20221022/الحج-والعمرة-تحدد-فئات-معتمري-الخارج-المستفيدة-من-تغطية-تأمينية-تصل-إلى-100-ألف-ريال-1069346520.html
"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال
"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال
حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الفئات التي لها حق الاستفادة من التغطية التأمينية التي أقرتها السلطات السعودية لمعتمري الخارج. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T13:16+0000
2022-10-22T13:16+0000
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وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن هناك 4 حالات يمكنها الاستفادة من التغطية التأمينية التي تصل إلى 100 ألف ريال.وعن تلك الفئات، قالت الوزارة إنها تخص "الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة".وأوضحت الوزارة أن "وثيقة تأمين العمرة، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين القادمين من خارج السعودية"، لافتة إلى أنها "مشمولة ضمن رسوم التأشيرة".طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية

"الحج والعمرة" تحدد فئات معتمري الخارج المستفيدة من تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف ريال

13:16 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الفئات التي لها حق الاستفادة من التغطية التأمينية التي أقرتها السلطات السعودية لمعتمري الخارج.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن هناك 4 حالات يمكنها الاستفادة من التغطية التأمينية التي تصل إلى 100 ألف ريال.
وعن تلك الفئات، قالت الوزارة إنها تخص "الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة".
وأوضحت الوزارة أن "وثيقة تأمين العمرة، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين القادمين من خارج السعودية"، لافتة إلى أنها "مشمولة ضمن رسوم التأشيرة".
طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
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