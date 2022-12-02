السعودية تعلن عن خطوة جديدة في طريق بناء السفن القتالية لمواجهة الأخطار
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة، لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء، تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".
عام / بحضور ورعاية سمو وزير الدفاع ومعالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا, وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقعان مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية لصالح القوات البحريةhttps://t.co/7AOUznFjto pic.twitter.com/9CtoJPgLIy— EmbEspaña en A.Saudí (@SPAINinKSA) December 1, 2022
ووفقا لذلك الاتفاق ستقوم الشركة الإسبانية "بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030".
حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.
وتعمل السعودية على تحديث أسطولها العسكري البحري وسط توترات إقليمية مع إيران، بحسب تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس".
وذكر الموقع أن الخطة السعودية "الطموحة" لتطوير الأسطول البحري تشمل شراء 5 سفن حربية من طراز "أفانتي 2200" في صفقة بمليارات الدولارات ضمن مشروع "السروات".
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في 25 أغسطس، وصلت أول سفنية من طراز "أفانتي 2200" - أطلق عليها اسم الجبيل - إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة غرب المملكة.
ويهدف المشروع لبناء خمس سفن لصالح القوات البحرية الملكية السعودية ضمن خطة توطين 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030.
وقال الخبير الاستراتيجي والباحث السياسي البحريني، عبد الله الجنيد، إن السفن التي تم شراؤها بموجب اتفاقية تعود للعام 2018، قادرة على القيام بمهام متعددة وتأتي مزودة بأنظمة دفاع جوي وقدرات حرب مضادة للغواصات وقدرات حرب السطح.