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السعودية تعلن عن خطوة جديدة في طريق بناء السفن القتالية لمواجهة الأخطار
السعودية تعلن عن خطوة جديدة في طريق بناء السفن القتالية لمواجهة الأخطار
وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة، لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:31+0000
2022-12-02T11:31+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء، تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.وتعمل السعودية على تحديث أسطولها العسكري البحري وسط توترات إقليمية مع إيران، بحسب تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس".وذكر الموقع أن الخطة السعودية "الطموحة" لتطوير الأسطول البحري تشمل شراء 5 سفن حربية من طراز "أفانتي 2200" في صفقة بمليارات الدولارات ضمن مشروع "السروات".في 25 أغسطس، وصلت أول سفنية من طراز "أفانتي 2200" - أطلق عليها اسم الجبيل - إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة غرب المملكة.ويهدف المشروع لبناء خمس سفن لصالح القوات البحرية الملكية السعودية ضمن خطة توطين 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030.وقال الخبير الاستراتيجي والباحث السياسي البحريني، عبد الله الجنيد، إن السفن التي تم شراؤها بموجب اتفاقية تعود للعام 2018، قادرة على القيام بمهام متعددة وتأتي مزودة بأنظمة دفاع جوي وقدرات حرب مضادة للغواصات وقدرات حرب السطح.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي

السعودية تعلن عن خطوة جديدة في طريق بناء السفن القتالية لمواجهة الأخطار

11:31 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة، لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء، تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".
ووفقا لذلك الاتفاق ستقوم الشركة الإسبانية "بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030".
حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.
وتعمل السعودية على تحديث أسطولها العسكري البحري وسط توترات إقليمية مع إيران، بحسب تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس".
وذكر الموقع أن الخطة السعودية "الطموحة" لتطوير الأسطول البحري تشمل شراء 5 سفن حربية من طراز "أفانتي 2200" في صفقة بمليارات الدولارات ضمن مشروع "السروات".
ما هي سفن مشروع السروات الحربية التي تملكها السعودية - سبوتنيك عربي
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6 يوليو, 11:27 GMT
في 25 أغسطس، وصلت أول سفنية من طراز "أفانتي 2200" - أطلق عليها اسم الجبيل - إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة غرب المملكة.
ويهدف المشروع لبناء خمس سفن لصالح القوات البحرية الملكية السعودية ضمن خطة توطين 50 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030.
وقال الخبير الاستراتيجي والباحث السياسي البحريني، عبد الله الجنيد، إن السفن التي تم شراؤها بموجب اتفاقية تعود للعام 2018، قادرة على القيام بمهام متعددة وتأتي مزودة بأنظمة دفاع جوي وقدرات حرب مضادة للغواصات وقدرات حرب السطح.
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