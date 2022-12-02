https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-مجلس-النواب-الليبي-يؤكد-أن-الحسم-في-ملف-المناصب-السيادية-سيكون-خلال-أيام-1070751114.html

رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيكون خلال أيام

رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيكون خلال أيام

صرح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيتم خلال أيام، مؤكدا أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T04:44+0000

2022-12-02T04:44+0000

2022-12-02T04:44+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح

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ونشر المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، تصريحات لعقيلة صالح على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".وأوضح رئيس البرلمان الليبي: "نحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221128/عقيلة-صالح-يعرب-عن-أمله-في-التوافق-قريبا-مع-مجلس-الدولة-بشأن-المناصب-السيادية-في-ليبيا-1070633516.html

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عقيلة صالح