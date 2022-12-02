https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-وزراء-اليابان-نسعى-لاتفاق-سلام-مع-روسيا-لكن-لا-أرى-إمكانية-لتوقيعه-الآن-1070756415.html
رئيس وزراء اليابان: نسعى لاتفاق سلام مع روسيا لكن لا أرى إمكانية لتوقيعه الآن
رئيس وزراء اليابان: نسعى لاتفاق سلام مع روسيا لكن لا أرى إمكانية لتوقيعه الآن
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لحل قضية جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى جنوب اليابان، والمعروفة أيضا باسم الأقاليم... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T08:56+0000
2022-12-02T08:56+0000
2022-12-02T08:56+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9aab4ab15417ecaf85fdaffdfd3c9596.jpg
سبوتنيك. وأضاف كيشيدا، في كلمة له ضمن جلسة استماع في البرلمان، إنه رغم ذلك لا يرى أي احتمالات لمناقشة توقيع اتفاق سلام مع روسيا خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعتبر المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة غير مقبولة، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب فإن العلاقات بين طوكيو وموسكو في حالة خطيرة للغاية".ودخلت روسيا واليابان في نزاع على جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى الجنوب وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي، حيث لم يوقع البلدان على معاهدة سلام دائم بعد الحرب العالمية الثانية.يذكر أنه في مارس/آذار، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، وأوقفت السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها، وأوضحت موسكو أن هذه الخطوة جاءت بسبب الخطوات "غير الودية" التي اتخذتها طوكيو بشأن الأزمة الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070236592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a6c035b040b23f6ac32ee48a5fab43f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
رئيس وزراء اليابان: نسعى لاتفاق سلام مع روسيا لكن لا أرى إمكانية لتوقيعه الآن
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لحل قضية جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى جنوب اليابان، والمعروفة أيضا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، وتوقيع اتفاق سلام مع روسيا في هذا الصدد.
سبوتنيك. وأضاف كيشيدا، في كلمة له ضمن جلسة استماع في البرلمان، إنه رغم ذلك لا يرى أي احتمالات لمناقشة توقيع اتفاق سلام مع روسيا خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية
.
وتابع رئيس الوزراء الياباني: "الوضع ليس مناسبا في الوقت الحالي للحديث عن المفاوضات بشأن اتفاق سلام مع روسيا، لكن الحكومة اليابانية تحافظ على مسارها المحدد لحل قضية الأقاليم الشمالية وتوقيع الاتفاق".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعتبر المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة غير مقبولة، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب فإن العلاقات بين طوكيو وموسكو في حالة خطيرة للغاية".
ودخلت روسيا واليابان في نزاع على جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى الجنوب وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي، حيث لم يوقع البلدان على معاهدة سلام دائم بعد الحرب العالمية الثانية.
يذكر أنه في مارس/آذار، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، وأوقفت السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها، وأوضحت موسكو أن هذه الخطوة جاءت بسبب الخطوات "غير الودية" التي اتخذتها طوكيو بشأن الأزمة الأوكرانية.