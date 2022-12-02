https://sputnikarabic.ae/20221202/رئيس-وزراء-اليابان-نسعى-لاتفاق-سلام-مع-روسيا-لكن-لا-أرى-إمكانية-لتوقيعه-الآن-1070756415.html

رئيس وزراء اليابان: نسعى لاتفاق سلام مع روسيا لكن لا أرى إمكانية لتوقيعه الآن

رئيس وزراء اليابان: نسعى لاتفاق سلام مع روسيا لكن لا أرى إمكانية لتوقيعه الآن

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لحل قضية جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى جنوب اليابان، والمعروفة أيضا باسم الأقاليم... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T08:56+0000

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روسيا

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سبوتنيك. وأضاف كيشيدا، في كلمة له ضمن جلسة استماع في البرلمان، إنه رغم ذلك لا يرى أي احتمالات لمناقشة توقيع اتفاق سلام مع روسيا خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعتبر المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة غير مقبولة، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب فإن العلاقات بين طوكيو وموسكو في حالة خطيرة للغاية".ودخلت روسيا واليابان في نزاع على جزر الكوريل الأربع الواقعة في أقصى الجنوب وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي، حيث لم يوقع البلدان على معاهدة سلام دائم بعد الحرب العالمية الثانية.يذكر أنه في مارس/آذار، انسحبت روسيا من المحادثات مع اليابان بشأن توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، وأوقفت السفر بدون تأشيرة للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية والأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر المتنازع عليها، وأوضحت موسكو أن هذه الخطوة جاءت بسبب الخطوات "غير الودية" التي اتخذتها طوكيو بشأن الأزمة الأوكرانية.

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